Такого еще не было: ВСУ ударили по одному из самых больших складов Wildberries в России

Украинские дроны FP-1 атаковали масштабный логистический хаб Wildberries во Владимирской области. Объект является одним из самых больших центров компании в Центральной России. Атаку подтверждают заявления компании Fire Point и российских властей.

Удар по Wildberries во Владимирской области. Фото: из открытых источников

По данным Fire Point, Силы обороны Украины поразили дронами FP-1 логистический хаб Wildberries.

Атаку подтвердила и компания Wildberries и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, в результате удара на территории объекта возникли разрушения и пожар, а людей были эвакуированы.

Речь идет об одном из самых больших логистических комплексов Wildberries в Центральной России. После полного ввода в эксплуатацию его площадь составляла около 175 тысяч квадратных метров.

Вместимость склада планировалась более чем на 120 миллионов единиц товаров.

Поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию. Такие атаки нарушают цепи поставок, увеличивают затраты на восстановление инфраструктуры и бьют по работе одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции.

Читайте также на портале "Комментарии" — крупнейший российский маркетплейс Wildberries отказался гарантировать компенсацию продавцам за товары, уничтоженные в результате атак беспилотников. Учредительница компании Татьяна Ким заявила, что такие удары являются обстоятельствами непреодолимой силы, а потому юридических оснований для обязательного возмещения ущерба нет. Об этом сообщает российское издание The Bell.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские Силы обороны продолжают системную кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в глубоком тылу. По оценке американского Института изучения войны (ISW), одной из последних целей стала авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области – один из ключевых аэродромов стратегической авиации России.



