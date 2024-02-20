Новая любовница Путина: СМИ узнали новые подробности о его пассии

Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror . Как выяснили, она – дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

Екатерине Мизулиной – 39 лет, она является главой Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать – убежденная путинистка, являющаяся пропагандистом антиукраинских методик кремлевского режима. Отец Екатерины, Михаил Мизулин – известный, как профессор-философ, он является одним из ведущих ученых российской столицы.

Россиянка прилагает усилия, чтобы очистить социальные сети от критикующих Путина и его диктаторские решения.

Как сообщают, Мизулина является выпускницей Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета 2004 года и имеет степень истории искусств и индонезийского языка. Она была переводчиком в составе официальных российских делегаций, ездящих в Китай.

Россиянка уже известна, как и ее позорные заявления, направленные на Украину, выдержаны в стиле российской пропаганды. "Сначала мы очистим Украину от нацистов и бандитов, а затем доберемся до Гугла и Википедии", — отметила Мизулина.

Правозащитница из РФ Ольга Романова во время эфира на "24 канале" сказала, что "Мизулина полностью по вкусу Путину". Потому что хозяину Кремля очень нравится и импонирует тип Барби.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что любовница Путина в развратных одеждах засветилась на скандальной "голой" вечеринке. 20 декабря в Москве прошла вечеринка для российских звезд. Ее организатор — ведущая и блоггер Анастасия Ивлеева. Тема вечеринки "Almost naked" — "почти обнаженный". Российские знаменитости пришли туда в откровенном наряде, появившиеся после этого светского мероприятия фото вызвали общественное возмущение.