Новая пассия Путина готовит ему сюрприз: что она придумала

Уже несколько месяцев говорят, что хозяин Кремля Владимир Путин, начавший полномасштабную войну РФ против Украины, нашел замену своей экс-любовнице Алине Кабаевой, и сейчас у него есть некая Екатерина Мизулина .

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ , новая фаворитка готовится подарить Путину эксклюзивную песню.

"Не секрет, что Екатерина Михайловна дружна с Шаманом. Так вот, она уже договорилась с ним о записи песни специально для Владимира Владимировича. Особенностью этой песни будет то, что она нигде и никогда не выйдет – ее смогут услышать только президент и люди, которым он захочет эту песню дать послушать. Такого подарка у Владимира Владимировича еще никогда не было", — рассказывает один из источников.

Еще стало известно, что хозяин Кремля тоже хочет сделать Екатерине Мизулиной подарок, как он ей обещал – короткий общий отпуск в Сочи.

"Теракт в Крокусе мы раскрыли, на фронте все хорошо. Думаю, я смогу позволить себе несколько дней отдыха вместе с вами", – цинично сообщил Путин Мизулиной во время недавнего разговора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали новые подробности о пассии Путина . Возможно, россиянка Екатерина Мизулина – теперь новая любовница хозяина Кремля Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Как выяснили, она дочь сенаторки из РФ Елены Мизулиной.

Екатерине Мизулиной — 39 лет, она является главой Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать – убежденная путинистка, являющаяся пропагандистом антиукраинских методик кремлевского режима. Отец Екатерины Михаил Мизулин — известный как профессор-философ, он является одним из ведущих ученых российской столицы.

