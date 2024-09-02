Новая тактика: Россия использует дроны на кабеле для обхода РЭБ

Россия начала применять дроны, управляемые через оптоволоконный кабель, для проведения атак на поле боя. Об этом сообщил аналитик BILD Юлиан Рёпке, изучив видеозаписи из Курской области, где российский беспилотник уничтожил австралийский бронетранспортер Bushmaster.

Россия стала применять дроны, управляемые через оптоволоконный кабель

На кадрах видно, как дрон обходит препятствия на дороге и летит у самой поверхности асфальта, передавая оператору изображение высокого качества. Рёпке считает, что это свидетельствует о применении новой технологии управления — через оптоволоконный кабель вместо радиосигнала.

Использование оптоволоконных кабелей для управления дронами дает России преимущество. Такая технология позволяет беспилотникам обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые предназначены для глушения радиосигналов. По словам Рёпке, оптоволоконное управление обеспечивает высокую точность ударов — до 95% — по сравнению с 20% у стандартных беспилотников, что значительно повышает эффективность таких операций.

Подобные дроны уже тестируются на Западе, где они оснащены катушками с ультратонким кабелем длиной до 10 километров, который крепится к дрону. Этот кабель обеспечивает постоянную связь с оператором, позволяя дрону обходить любые системы подавления сигнала.





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