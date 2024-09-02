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Ткачик Олеся
Визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию является тщательно спланированной провокацией с целью подорвать авторитет МКС и дерзко продемонстрировать, что есть страны, которые в угоду кремлевскому террористическому режиму готовы пренебрегать своими международными обязательствами по выполнению ордера на арест, говорит тот факт, что официальной преступника Путина в Монголию есть "празднование" 85-й годовщины боевых действий на реке Халхин-Гол. В частности, об этом заявил народный депутат Александр Мережко.
Владимир Путин
По его словам, с ЮАР и Бразилией эта провокация не получилась, поскольку эти государства избрали все-таки соблюдение международного права, а Монголия может не выдержать шантаж и давление кремлевского диктатора.
При этом он отметил, что статья 10 Конституции Монголии предусматривает, что Монголия будет добросовестно выполнять свои обязательства по международным договорам, стороной которых она является.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин 3 сентября совершит визит в Монголию.
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