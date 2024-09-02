Путин придумал циничную провокацию, чтобы доказать миру свою «значимость»: о чем речь

Визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию является тщательно спланированной провокацией с целью подорвать авторитет МКС и дерзко продемонстрировать, что есть страны, которые в угоду кремлевскому террористическому режиму готовы пренебрегать своими международными обязательствами по выполнению ордера на арест, говорит тот факт, что официальной преступника Путина в Монголию есть "празднование" 85-й годовщины боевых действий на реке Халхин-Гол. В частности, об этом заявил народный депутат Александр Мережко.

Владимир Путин

"Очень странно, что речь идет не о дате – 80 или 90 лет. То есть с самой даты "празднования" 85-й годовщины хорошо видно, что повод для визита был выбран искусственно, а настоящая цель визита заключается в другом – заставить Монголию создать опасный прецедент несоблюдения обязательства по выполнению ордера на арест военного преступника Путина", – заявил нардеп .

По его словам, с ЮАР и Бразилией эта провокация не получилась, поскольку эти государства избрали все-таки соблюдение международного права, а Монголия может не выдержать шантаж и давление кремлевского диктатора.

"Но здесь нужно иметь в виду одно – нарушение международного права, несоблюдение международно-правовых обязательств рано или поздно плохо заканчивается для нарушителя", – отметил Мережко.

При этом он отметил, что статья 10 Конституции Монголии предусматривает, что Монголия будет добросовестно выполнять свои обязательства по международным договорам, стороной которых она является.

"То есть посмотрим, будет ли Монголия выполнять не только обязательства по Римскому уставу, но и собственную Конституцию. Уважение своих международно-правовых обязательств, к международным договорам — это важный признак настоящего правового демократического государства", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин 3 сентября совершит визит в Монголию.



