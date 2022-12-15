Новое утро с очередного пожара на России – горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

Как передает издание "Комментарии", сегодня ночью был взрыв на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающему заводе, расположенном в городе Ангарске Иркутской области. Российские СМИ подтверждают, что погибло по меньшей мере два человека, пожар уже потушен.

Пожар. Фото: из октрытых источников

Российские власти уже традиционно объясняют случившееся нарушением правил техники безопасности, что в последнее время есть обыденным для россиян.

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