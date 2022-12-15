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Новое утро с очередного пожара на России – горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

Власти все списывают на нарушение правил техники безопасности

сегодня, 08:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", сегодня ночью был взрыв на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающему заводе, расположенном в городе Ангарске Иркутской области. Российские СМИ подтверждают, что погибло по меньшей мере два человека, пожар уже потушен. 

Новое утро с очередного пожара на России – горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

Пожар. Фото: из октрытых источников

Российские власти уже традиционно объясняют случившееся нарушением правил техники безопасности, что в последнее время есть обыденным для россиян.

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Ранее "Комментарии" писали — минобороны Республики Беларусь (РБ) начало внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил. Кроме того, в РБ слетаются российские истребители МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". О чём говорит происходящее? Что означают подобные маневры самопровозглашенного президента Лукашенко? Чего ожидать Украине со стороны Беларуси в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Новое утро с очередного пожара на России – горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО) - фото 2



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