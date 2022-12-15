Новое утро с очередного пожара на России – горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", сегодня ночью был взрыв на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающему заводе, расположенном в городе Ангарске Иркутской области. Российские СМИ подтверждают, что погибло по меньшей мере два человека, пожар уже потушен.
Пожар. Фото: из октрытых источников
Российские власти уже традиционно объясняют случившееся нарушением правил техники безопасности, что в последнее время есть обыденным для россиян.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в конце декабря могут пройти переговоры российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня. Какие ожидания от этой встречи, которая, скорее всего, будет в формате онлайн? Как изменились взаимоотношения РФ и КНР за этот год под влиянием российского вторжения в Украину? Как они еще могут измениться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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