Со стороны Беларуси снова неспокойно: о чем говорит происходящее – чего ожидать в обозримом будущем

Минобороны Республики Беларусь (РБ) начало внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил. Кроме того, в РБ слетаются российские истребители МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". О чём говорит происходящее? Что означают подобные маневры самопровозглашенного президента Лукашенко? Чего ожидать Украине со стороны Беларуси в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Уровень выучки войск в РБ объективно возрастает

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко напоминает, что с РБ у нас – достаточно протяженная граница, составляющая более тысячи км.

"Россияне используют это в своих целях. Из Беларуси, куда заведены и их вооруженные силы, они создают постоянные угрозы Украине, проводя, в том числе, ракетные пуски. Правда, в последнее время этого не наблюдается", – отмечает эксперт.

По его словам, главная на данный момент проблема – состояние постоянной угрозы открытия северного фронта, что вынуждает нас держать там значительные силы и средства. С этой целью белорусской армией проводятся постоянные учения (с весны), а теперь объявлена еще и очередная проверка боеготовности.

"Лукашенко маневрирует, показывая Путину и своим сторонникам внутри РБ, что ведется некая подготовка белорусских вооруженных сил. При этом не нужно игнорировать то обстоятельство, что это длится уже почти год. И что перед началом широкомасштабного вторжения в Украину примерно столько продолжались учения формирующийся российской группировки. Они год проводили беспрерывные учения. С одной стороны, это изматывает, с другой – так или иначе повышает уровень готовности к боевым действиям, – поясняет Игорь Романенко. – Уровень выучки войск в РБ объективно возрастает".

В то же время, продолжает эксперт, количество собственно белорусских боеготовых военнослужащих – 6-7 батальонных тактических групп (каждая БТГ – от 800 до 1000 человек). Даже если разбивать их 50 на 50 россиянами, это не те силы, с которыми можно идти в открытую атаку на Украину. Особенно сейчас, когда мы значительно укрепили свои рубежи на севере. И продолжаем совершенствовать тамошние оборонительные рубежи. Возглавляет это направление генерал Наев, используя опыт, полученный им на восточном фронте, где также создавались мощные укрепления, акцентирует Игорь Романенко.

"Белорусские колонны техники в рамках новой проверки перешли на полигон в 12 км от границы с Украиной. Они отрабатывают возможности форсирования двух рек. Это серьезные наработки. Но личного состава, подчеркиваю, для вторжения в Украину со стороны РБ недостаточно. Даже учитывая, что туда заведено более 10 тысяч российских войск для создания совместной группировки. Но пока после слаживания военнослужащих РФ практически сразу перебрасывают на юг или восток Украины. Соответственно, российско-белорусская группировка, достаточная для удара по нам с Беларуси, не формируется", – поясняет генерал.

Однако, отмечает он, настораживает, что в РБ вернулись три российские истребители МиГ-31К, которые способны применять гиперзвуковые "Кинжалы" (адаптированная под истребитель "искандеровская" ракета дальностью до 2 тысяч км, скоростная, серьезная угроза).

"В общем, процессы там проходят, которые были и раньше. С различными оттенками. Мы ситуацию внимательно отслеживаем. Причем не только наша разведка, но и союзнические. Но имеющейся в данный момент в РБ группировки явно недостаточно, чтобы иметь возможность эффективно применить против Сил обороны Украины на севере", – констатирует Игорь Романенко.

Любое нападение со стороны РБ будет жестко подавлено

Политолог, боец 112 бригады Сил ТрО ВСУ Максим Степаненко считает, что нападение вооруженных сил РБ, даже несмотря на их активизацию у границ с Украиной, маловероятно.

"И об этом говорит, в том числе, высшее военное и политическое руководство Украины. Думаю, реальная цель данных маневров, как и раньше, направлена на растягивание ВСУ, вынуждение реагировать на эти учения, держа немалое количество сил и средств в приграничных районах. Несмотря на явную шизофреничность Лукашенко, инстинкт самосохранения у него, всё же, присутствует. Он прекрасно понимает, что непопулярен среди собственного народа (это вылилось в массовые акции протеста после фальсификации президентских выборов в 2020 году). Втягивание в войну с Украиной (предоставление территории РБ для российского вторжения и нанесения ударов по нашей стране ракетами, помощь стране-агрессору вооружением, боеприпасами, полигонами и так далее) также ухудшило положение диктатора. И если вмешательство будет явным, для Беларуси в целом и Лукашенко в частности всё закончится плачевно", – прогнозирует Максим Степаненко.

Он подчеркивает, что Украина предпринимает серьезные действия для отражения такой агрессии. Границы в наших северных областях была мощно укреплена, там находится немало сил и средств ВСУ. И любое нападение со стороны РБ будет жестко подавлено.

"Однако такие белорусские маневры играют на руку Путину. Хоть официальный Минск не принимает активного участия в войне, он вынуждает нас держать большие силы на украино-белорусской границе. А ведь они нам куда нужнее на юге, на Донбассе, где идут кровопролитные бои, – отмечает Максим Степаненко. – Знаю из личного опыта, что защитники Украины там делают всё возможное и невозможное, держа оборону, отбивая постоянные массированные атаки оккупантов. Позорно сбежав с Херсона, страна-агрессор теперь перебрасывает отведенные с того направления силы и средства на Донбасс. Туда же бросаются "чмобики" всех мастей. Всё ради того, чтобы выполнить путинский пунктик по захвату Донецкой и Луганской областей в их админграницах, продемонстрировав решение хоть какой-то из задач безумной т.н. "спецоперации". Но ничего у захватчиков не получится. Оккупанты будут разбиты и изгнаны с нашей земли, а кто-то останется в ней навечно".

Читайте также на портале "Комментарии" — что-то пошло не так: министры ЕС не смогли одобрить девятый пакет санкций против РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!