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"Новую любовницу Путина" хотят отстранить от международных турниров (ФОТО)

УФФК призвала ISU проверить русских фигуристов. Среди них Камила Валиева, связываемая с Путиным.

3 сентября 2026, 21:20
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Slava Kot

Украинская федерация фигурного катания обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием повторно проверить российских спортсменов, претендующих на участие в международном соревновании в нейтральном статусе. Среди фигуристов, к которым у федерации есть претензии, отдельно упомянута олимпийская чемпионка Камила Валиева, которую неофициально называют "новой любовницей" Путина.

"Новую любовницу Путина" хотят отстранить от международных турниров (ФОТО)

Камила Валиева и Владимир Путин

УФФК направила обращение президенту ISU Чже Йолю Киму, Совету организации и национальным федерациям. Украина заявляет о возможных нарушениях критериев нейтральности, определенных коммюнике ISU №2804 от 30 июня 2026 года.

Кроме Валиевой, в документе упомянуты Марк Кондратюк, Григорий Федоров и София Дзепко. В УФФК утверждают, что эти спортсмены имеют связи с российскими военными структурами, в частности, через Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), а их спортивная деятельность может быть связана с ресурсами Министерства обороны РФ.

Относительно Валиевой украинская федерация обращает внимание на ее сотрудничество с клубом Татьяны Навки. Сама Навка находится под международными санкциями из-за поддержки действий России, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины.

”Новую любовницу Путина” хотят отстранить от международных турниров (ФОТО) - фото 2

Камила Валиева и Владимир Путин

”Новую любовницу Путина” хотят отстранить от международных турниров (ФОТО) - фото 2

Камила Валиева

Украина просит ISU провести прозрачную проверку всех спортсменов, которые могут иметь связи с военными структурами или подсанкционными лицами. Среди предложенных мер может быть публичное осуждение российской агрессии против Украины как условие получения нейтрального статуса и постоянный контроль за его соблюдением. Отдельно УФФК поднял вопрос безопасности украинской делегации во время международных турниров.

В ISU заявили, что процедура оценки нейтральности определена коммюнике №2804. Организация не комментирует частные случаи, но после принятия решения информацию об отказе спортсмену в допуске должны быть обнародованы.

Международные СМИ неоднократно называли российскую фигуристку Камилу Валиеву "новой любовницей" или "фавориткой" Владимира Путина. Эти слухи основываются преимущественно на появлении спортсменки рядом с диктатором на официальных и пропагандистских мероприятиях и публикациях в СМИ с общими фото.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как сейчас выглядит 43-летняя любовница Путина.



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