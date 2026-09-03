"Нову коханку Путіна" хочуть усунути від міжнародних турнірів (ФОТО)

Українська федерація фігурного катання звернулася до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) із вимогою повторно перевірити російських спортсменів, які претендують на участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Серед фігуристів, до яких федерація має претензії, окремо згадана олімпійська чемпіонка Каміла Валієва, яку неофіційно називають "новою коханкою" Путіна.

Каміла Валієва та Володимир Путін

УФФК направила звернення президенту ISU Чже Йолю Кіму, Раді організації та національним федераціям. Україна заявляє про можливі порушення критеріїв нейтральності, визначених комюніке ISU №2804 від 30 червня 2026 року.

Окрім Валієвої, у документі згадані Марк Кондратюк, Григорій Федоров та Софія Дзепка. В УФФК стверджують, що ці спортсмени мають зв’язки з російськими військовими структурами, зокрема через Центральний спортивний клуб армії (ЦСКА), а їхня спортивна діяльність може бути пов’язана з ресурсами Міністерства оборони РФ.

Щодо Валієвої українська федерація звертає увагу на її співпрацю з клубом Тетяни Навки. Сама Навка перебуває під міжнародними санкціями через підтримку дій Росії, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України.

Каміла Валієва та Володимир Путін

Каміла Валієва

Україна просить ISU провести прозору повторну перевірку всіх спортсменів, які можуть мати зв’язки з військовими структурами або підсанкційними особами. Серед запропонованих заходів може бути публічне засудження російської агресії проти України як умова для отримання нейтрального статусу та постійний контроль за його дотриманням. Окремо УФФК порушила питання безпеки української делегації під час міжнародних турнірів.

В ISU заявили, що процедура оцінки нейтральності визначена комюніке №2804. Організація не коментує окремі випадки, але після ухвалення рішення інформацію про відмову спортсмену в допуску мають оприлюднити.

Міжнародні ЗМІ неодноразово називали російську фігуристку Камілу Валієву "новою коханкою" або "фавориткою" Володимира Путіна. Ці чутки ґрунтуються переважно на появах спортсменки поруч з диктатором на офіційних та пропагандистських заходах та публікаціях у медіа зі спільними фото.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як зараз виглядає 43-річна коханка Путіна