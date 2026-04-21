В России ситуация ухудшается – российские специалисты бегут из страны.

Ситуация в РФ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что "Агентство стратегических инициатив", основанное Путиным, объявило о запуске цифрового сервиса "В Россию — по клику". Такое решение было принято на фоне катастрофического кадрового голода во всех сферах. Сервис направлен на привлечение иностранных специалистов.

Аналитики отмечают, что проект работает как "единственное окно": ожидают заявки от иностранцев, проверяют их компетенции и лояльность к "традиционным ценностям", а в случае одобрения обещают полное сопровождение во время переезда.

"На самом деле этот проект обречен на провал, как и предыдущие подобные программы по переселению иностранцев. Распиаренное переселение из "недружественных стран" заинтересовало лишь кучку маргиналов, которые после столкновения с суровой российской реальностью, коррупцией и риском оказаться в армии РФ мечтают только о билете на дом", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что пока из РФ массово бегут собственные специалисты, Кремль тщетно пытается привлечь иностранных специалистов.

"Однако все обещания бессильны перед реальностью: никакие "традиционные ценности" не заменят свободы и стабильного будущего", — подытожили в Центре.

