Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России ситуация ухудшается – российские специалисты бегут из страны.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что "Агентство стратегических инициатив", основанное Путиным, объявило о запуске цифрового сервиса "В Россию — по клику". Такое решение было принято на фоне катастрофического кадрового голода во всех сферах. Сервис направлен на привлечение иностранных специалистов.
Аналитики отмечают, что проект работает как "единственное окно": ожидают заявки от иностранцев, проверяют их компетенции и лояльность к "традиционным ценностям", а в случае одобрения обещают полное сопровождение во время переезда.
В Центре отметили, что пока из РФ массово бегут собственные специалисты, Кремль тщетно пытается привлечь иностранных специалистов.
