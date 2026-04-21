Нові амбітні плани Росії приречені на провал: що вигадали в Кремлі

У Росії ситуація погіршується — російські фахівці тікають з країни.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що “Агентство стратегічних ініціатив”, засноване Путіним, оголосило про запуск цифрового сервісу “В Россию — по клику”. Таке рішення ухвалили на тлі катастрофічного кадрового голоду у всіх сферах. Сервіс спрямований на залучення іноземних фахівців.

Аналітики зазначають, що проєкт працює як “єдине вікно”: очікують на заявки від іноземців, перевіряють їхні компетенції та лояльність до “традиційних цінностей”, а у разі схвалення обіцяють повний супровід під час переїзду.

“Насправді цей проєкт приречений на провал, як і попередні подібні програми з переселення іноземців. Розпіарене переселення з “недружніх країн” зацікавило лише купку маргіналів, які після зіткнення з суворою російською реальністю, корупцією та ризиком опинитися в армії РФ мріють лише про квиток додому”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що поки з РФ масово тікають власні фахівці, Кремль марно намагається залучити іноземних спеціалістів.

“Однак усі обіцянки безсилі перед реальністю: жодні “традиційні цінності” не замінять свободи та стабільного майбутнього”, — підсумували в Центрі.

