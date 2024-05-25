Новые аресты в РФ: британская разведка заинтриговала новым прогнозом

Среди чиновников Министерства обороны России глубоко укоренена коррупция. В ближайшее время количество арестов чиновников-коррупционеров может существенно возрасти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании в Twitter (X).

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Британские разведчики обратили внимание, что 23 мая в России за взяточничество был задержан заместитель председателя Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Этому предшествовали другие аресты российских чиновников.

Так, за коррупцию были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов и главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов.

Последний возглавлял директорат коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, один из его предшественников Халил Арсланов также подозревался в коррупции.

"Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и высока вероятность новых арестов", — отмечает британская разведка.

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