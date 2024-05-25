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Новые аресты в РФ: британская разведка заинтриговала новым прогнозом

Британские специалисты прогнозируют новые аресты среди чиновников Минобороны РФ

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Среди чиновников Министерства обороны России глубоко укоренена коррупция. В ближайшее время количество арестов чиновников-коррупционеров может существенно возрасти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании в Twitter (X).

Новые аресты в РФ: британская разведка заинтриговала новым прогнозом

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Британские разведчики обратили внимание, что 23 мая в России за взяточничество был задержан заместитель председателя Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Этому предшествовали другие аресты российских чиновников.

Так, за коррупцию были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов и главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов.

Последний возглавлял директорат коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, один из его предшественников Халил Арсланов также подозревался в коррупции.

"Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и высока вероятность новых арестов", — отмечает британская разведка.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России продолжаются турбулентные процессы в Минобороны. Мало того, что Сергея Шойгу перевели с поста руководителя МО в секретари Совбеза, а его бывшее место занял экономист Андрей Белоусов, так еще и продолжается череда арестов высших чинов Минобороны и Генштаба. За последнее время арестованы начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин. Тем временем приближается годовщина "бунта Пригожина". Возможны ли в РФ новые бунты? Могут ли военные "сожрать" гэбистов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1794279036253855909/photo/1
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Ігор

сегодня, 16:19

Невже Путін, заради перемоги у глобальному протистоянні, відмовився від ланцюга з передачі грошей по вертикалі? Цікаво, а як "легітимний" Зе буде реагувати на таку поведінку свого старшого брата? Теж буде стверджувати, що така поведінка на Росії: "нудна та не цікава"? Ну, якщо терпілам байдуже, то нехай терплять "до останнього!".


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