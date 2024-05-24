Зачем Кремль усиливает чистки в Минбороны: кто кого переиграл

В России продолжаются турбулентные процессы в Минобороны. Мало того, что Сергея Шойгу перевели с поста руководителя МО в секретари Совбеза, а его бывшее место занял экономист Андрей Белоусов, так еще и продолжается череда арестов высших чинов Минобороны и Генштаба. За последнее время арестованы начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин. Тем временем приближается годовщина "бунта Пригожина". Возможны ли в РФ новые бунты? Могут ли военные "сожрать" гэбистов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Непропорционально выросло политическое и фактическое влияние Лубянки

Профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что неожиданный наезд Кремля на армию во время войны удивил многих.

"Массовые аресты генералитета – событие неординарное, а последствия могут быть непредсказуемыми. Пока понятно одно: в борьбе за перекладывание ответственности за фактический провал так называемой "сво" выиграла ФСБ", – констатирует эксперт.

Она предполагает, что аресты генералов российских вооруженных сил продолжаться. Сейчас только начало большой зачистки и наказания виновных за разворованную армию и провалы на фронте, уверена Анна Малкина.

"Бывший министр обороны Шойгу, занимавший этот пост 12 лет, заступиться за подопечных не может. Его самого судьба сейчас висит на волоске. Все доводы, что его отправили на повышение и теперь он целый секретарь Совета безопасности, вхожий в кабинет Путина – нелепые отговорки. Шойгу лишили самого главного – огромных оборонных бюджетов, которые были источником его власти и влияния. Он может быть благодарен за то, что его назначили на существующую должность, а не выдумали новую, как было в случае с Медведевым", – подчеркивает политолог.

Как бы там ни было, продолжает она, но в сложившейся ситуации непропорционально выросло политическое и фактическое влияние Лубянки. И, в конце концов, Путину придется начать чистку и там, чтобы уравновесить конструкцию.

"Весь режим Путина держится на системе "сдержек и противовесов" между башнями Кремля. Монополизация власти в одной из них опасна для режима. Если этого не произойдет, армия может решиться на бунт, особенно учитывая фигуру нового министра обороны, который не является кадровым офицером и уважением в армии не пользуется. Более того, ходят слухи, что он крайне нелоялен к коррупции, – акцентирует Анна Малкина. – А коррупция является основой российской армии, главным мотиватором для службы там".

По словам эксперта, пока сложно сказать, кто может возглавить бунт. Фигуры, равной Пригожину, за прошедший год не появилось, по крайней мере, в медийной сфере.

"Но в условиях войны лидерство может возникнуть спонтанно, – поясняет политолог. – И при наличии такого лидерства, у армии будут все шансы доехать до Москвы без остановок в Ростове".

Россия была и есть страшной империей, которая пожирает саму себя

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что в России началась любимая игра – поиск виновных, поиск предателей. Это происходит на фоне неуспеха в войне против Украины. За локальные тактические приходится платить огромную цену. Стратегически же РФ уже проиграла, значительно потеряв экономически, политически, геополитически и так далее.

"В происходящем там сейчас нет ничего удивительного. Если посмотреть на историю Российской империи, СССР, там всегда в случае каких-то неуспешных войн власть находила виноватых в этом. Как правило, сваливая всё на военное руководство. То же видим и сейчас", – отмечает эксперт.

Кремлю, акцентирует он, важно показать, что именно военное, а не политическое руководство виновато в том, что не случилось быстрой и победной войны.

"Чем всё закончится для конкретных военных – сказать сложно. Если режим захочет сакральных жертв, задержанных генералов просто уничтожат, несмотря на то, что они служили Путину и Ко. Но могут и устроить "нежесткую порку". Лишить наград, званий, дать не самые строгие сроки", – отмечает Виктор Таран.

Он подчеркивает, что Россия была и есть страшной империей, которая пожирает саму себя, включая тех, кто ей служит.

"И не имеет значения — предатели ли это Украины, переметнувшиеся на бок РФ, местные ли фанатики, просто военные чины. Режим будет уничтожать. В Росси он иначе не существует. Лишь уничтожение – и чужих, и своих. На слезах, на крови существует империи тирании. А бунты военных в РФ не возможны", – считает эксперт.

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