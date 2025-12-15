Новые сигналы от Путина: из "Радиостанции Судного дня" поступило 15 загадочных сообщений

Загадочная российская коротковолновая станция УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", резко активизировалась, передав рекордное количество зашифрованных сообщений. В течение одной недели в эфире зафиксировали по меньшей мере 15 кодированных сигналов, что явилось аномально высоким показателем для станции, обычно ограничивающейся монотонным шумом.

"Радиостанция Судного дня" передала новые сигналы. Фото иллюстративное

УВБ-76 работает еще с 1970-х годов и круглосуточно транслирует характерное жужжание на частоте 4625 кГц. Лишь редко этот звук прерывается короткими голосовыми сообщениями с набором странных слов. Именно такие передачи и зафиксировали радиолюбители на прошлой неделе. Активность началась 8 декабря, а самый всплеск произошел в ночь на 10 декабря.

В эфире прозвучали слова, не имеющие очевидного значения: "перечница", "перенаем", "пабодолл", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "мюоносвод". Кроме того, слушатели сообщали о слабых фрагментах музыки и длительных сигналах азбуки Морзе. Кому адресованы эти сообщения и что они означают остается неизвестным.

Станция УВБ-76 десятилетиями остается объектом мифов и конспирологических теорий. Самая популярная из них связывает "Жужжалку" с советской, а впоследствии российской системой автоматического ядерного ответа "Периметр" (Dead Hand). По этой версии исчезновение сигнала могло бы означать гибель военного командования и автоматический запуск ядерного удара. Поэтому она и получила название "Радиостанции Судного дня".

Однако по другой версии УВБ-766 является элементом военной связи Западного военного округа РФ. Постоянный шум удерживает частоту, чтобы при необходимости мгновенно передать короткое служебное сообщение. Примечательно, что станция неоднократно активизировалась накануне важных событий, в частности, перед полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году и во время подготовки крупных военных операций в последующие годы.

