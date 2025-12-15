Нові сигнали від Путіна: з "Радіостанції Судного дня" надійшло 15 загадкових повідомлень

Загадкова російська короткохвильова станція УВБ-76, більш відома як "Радіостанція Судного дня" або "Жужжалка", різко активізувалася, передавши рекордну кількість зашифрованих повідомлень. Протягом одного тижня в ефірі зафіксували щонайменше 15 кодованих сигналів, що стало аномально високим показником для станції, яка зазвичай обмежується монотонним шумом.

"Радіостанція Судного дня" передала нові сигнали. Фото ілюстративне

УВБ-76 працює ще з 1970-х років і цілодобово транслює характерне гудіння на частоті 4625 кГц. Лише зрідка цей звук переривається короткими голосовими повідомленнями з набором дивних слів. Саме такі передачі й зафіксували радіоаматори минулого тижня. Активність почалася 8 грудня, а найбільший сплеск відбувся в ніч на 10 грудня.

В ефірі пролунали слова, які не мають очевидного значення: "перечница", "перенаем", "пабодолл", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "мюоносвод". Крім того, слухачі повідомляли про слабкі фрагменти музики та тривалі сигнали азбуки Морзе. Кому адресовані ці повідомлення і що саме вони означають залишається невідомим.

Станція УВБ-76 десятиліттями залишається об’єктом міфів і конспірологічних теорій. Найпопулярніша з них пов’язує "Жужжалку" з радянською, а згодом російською системою автоматичної ядерної відповіді "Периметр" (Dead Hand). За цією версією, зникнення сигналу могло б означати загибель військового командування та автоматичний запуск ядерного удару. Через це вона й отримала назву "Радіостанції Судного дня".

Однак за іншою версією, УВБ-76 є елементом військового зв’язку Західного військового округу РФ. Постійний шум утримує частоту, аби в разі потреби миттєво передати коротке службове повідомлення. Примітно, що станція неодноразово активізувалася напередодні важливих подій, зокрема перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році та під час підготовки великих військових операцій у наступні роки.

