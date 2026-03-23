logo

BTC/USD

70894

ETH/USD

2160.17

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Новые условия урегулирования: Небензя озвучил угрозы в адрес Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые условия урегулирования: Небензя озвучил угрозы в адрес Украины

Российская пропаганда в СБ ООН: Небензя заявил о «тишине» Запада и неизбежных изменениях условий для Киева

23 марта 2026, 23:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на очередном заседании озвучил ряд традиционных для Кремля обвинений в адрес Украины и европейских государств. Дипломат страны-агрессорки утверждает, что ситуация вокруг конфликта вскоре трансформируется, а условия прекращения огня для украинской стороны ужесточаются.

"Киевский режим вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования конфликта", — заявил Небензя, намекая на смену позиции Москвы.

Кроме того, представитель РФ обвинил страны Европы в двойных стандартах, утверждая, что сознательно игнорируют действия ВСУ. По его словам, европейские лидеры "единогласно закрывают глаза на все преступления" и пытаются "заткнуть рты всем, кто доносит правду".

Отдельно Небензя остановился на вопросе энергетики, назвав перекрытие нефтепровода "Дружба" энергетическим шантажом, на который Запад якобы отвечает молчанием. Также он снова поднял тему подрыва "Северных потоков", выразив недовольство тем, что Совет Безопасности ООН до сих пор не вынес осуждение за эти события.

Относительно внутренней ситуации в Украине российский дипломат прибег к личным выпадам в адрес президента Владимира Зеленского. Он заявил, что глава государства вместо интересов народа "старается напомнить о своей полезности западным кураторам".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой ГУР Олегом Иващенко, по итогам которой сообщил о критических данных по военной активности агрессора. Главными темами доклада стали международное сотрудничество РФ с режимом Ирана, манипуляция на поле боя и расширение инфраструктуры для беспилотников.

Глава государства пояснил, что оккупанты планируют "использовать такие преувеличенные данные штаба группировки... в переговорном процессе". Также разведка обнаружила намерения РФ масштабировать сеть наземных пунктов управления дронами дальнего действия. Кроме временно оккупированных территорий Украины, захватчики собираются развернуть четыре таких станций в Беларуси. "Будем реагировать соответственно", — заверил Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости