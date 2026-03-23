Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на очередном заседании озвучил ряд традиционных для Кремля обвинений в адрес Украины и европейских государств. Дипломат страны-агрессорки утверждает, что ситуация вокруг конфликта вскоре трансформируется, а условия прекращения огня для украинской стороны ужесточаются.

"Киевский режим вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования конфликта", — заявил Небензя, намекая на смену позиции Москвы.

Кроме того, представитель РФ обвинил страны Европы в двойных стандартах, утверждая, что сознательно игнорируют действия ВСУ. По его словам, европейские лидеры "единогласно закрывают глаза на все преступления" и пытаются "заткнуть рты всем, кто доносит правду".

Отдельно Небензя остановился на вопросе энергетики, назвав перекрытие нефтепровода "Дружба" энергетическим шантажом, на который Запад якобы отвечает молчанием. Также он снова поднял тему подрыва "Северных потоков", выразив недовольство тем, что Совет Безопасности ООН до сих пор не вынес осуждение за эти события.

Относительно внутренней ситуации в Украине российский дипломат прибег к личным выпадам в адрес президента Владимира Зеленского. Он заявил, что глава государства вместо интересов народа "старается напомнить о своей полезности западным кураторам".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой ГУР Олегом Иващенко, по итогам которой сообщил о критических данных по военной активности агрессора. Главными темами доклада стали международное сотрудничество РФ с режимом Ирана, манипуляция на поле боя и расширение инфраструктуры для беспилотников.

Глава государства пояснил, что оккупанты планируют "использовать такие преувеличенные данные штаба группировки... в переговорном процессе". Также разведка обнаружила намерения РФ масштабировать сеть наземных пунктов управления дронами дальнего действия. Кроме временно оккупированных территорий Украины, захватчики собираются развернуть четыре таких станций в Беларуси. "Будем реагировать соответственно", — заверил Зеленский.