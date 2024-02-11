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Новый кандидат, которого не допустили на выборы в РФ, обвинил Путина в начале войны на Донбассе

До вторжения россиян люди на части востока Украины жили нормально, подчеркнул Борис Надеждин

сегодня, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россиянин Борис Надеждин, выступивший против военного вторжения в Украину и не зарегистрировавшийся к участию в выборах президента РФ 2024, теперь обвиняет хозяина Кремля Владимира Путина в начале военных действий в Донецком регионе.

Новый кандидат, которого не допустили на выборы в РФ, обвинил Путина в начале войны на Донбассе

Борис Надеждин (фото из открытых источников)

На восточных территориях Украины до вторжения окупантов РФ не возникало "национально-освободительных движений" за РФ или "Новороссию", и жители там нормально жили, не продолжались обстрелы и бои, сказал этот политик во время эфира на российской службе "Радио Свобода".

"...пока там "Стрелков" (осужденный экс-сотрудник ФСБ России, бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, — Ред.) не сошел туда со своими, как бы их мягче назвать, бойцами, да , там никакой стрельбы не было и, больше, до 14 года ну вот совершенно не было никаких там национально-освободительных движений, в смысле за "Новороссию" или за Россию.Не было там ничего, жили там нормально люди... никаких там боев не было, никто там не погибал, никто никого не обстреливал", — сообщил Надеждин.

Россиянин отметил, что "это все связано с тем решением, которое принимал Путин". "Поэтому роковая ошибка его была в 22 году (скорее всего, речь идет о начале полномасштабной войны против Украины, — Ред.), но то, что там было в Донецке и Луганске тоже, конечно, было ошибкой...", — подытожил Борис Надеждин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин устраняет нового кандидата в президенты России . Один из главных конкурентов Путина на президентских выборах в России Борис Надеждин может упустить возможность участвовать в избирательном процессе. Об этом заявила Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ, рекомендующая не допускать российского политика к участию в президентских выборах.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A7rMJecM9g4&t=727s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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