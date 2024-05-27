Новый министр обороны Путина обречен на поражение: что будет дальше

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Кравцев Сергей
Британская разведка сигнализирует, что среди чиновников Министерства обороны России очень глубоко укоренена коррупция. Поэтому в ближайшее время количество арестов чиновников-коррупционеров может значительно возрасти. Удастся ли новому министру обороны РФ Андрею Белоусову лишить российскую армию коррупции? Почему новый министр обречен на поражение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Андрей Белоусов. Фото: из открытых источников
Военные эксперты издания "The Hill" отмечают, что недавние перестановки в правительстве Владимира Путина вызвали шквал противоречивых оценок, но все сходятся во мнении, что назначение Андрея Белоусова министром обороны – это скорее плюс для режима.
Издание отмечает, что Белоусов является сторонником дирижистской модели экономического развития, при которой государство, а не свободный рынок, играет главенствующую роль в принятии решений по инвестициям, производству и потреблению.
Еще хуже для репутации Белоусова, пишет "The Hill", тот факт, что он был частью глубоко коррумпированного путинского режима на протяжении почти двух десятилетий.
Также Белоусову придется общаться с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым. И, вероятнее всего, они не найдут общего языка и установят прохладные отношения, тем более если Белоусов решит, что ему нужно доказать свою значимость, вмешиваясь в военные дела, считает The Hill.
Таким образом, подчеркивает издание, решение Путина продвинуть Белоусова – это еще одна из его многочисленных стратегических ошибок, ведь хаос в органах, принимающих решение и отвечающих за ведение войны – это последнее, что нужно России, и сыграет в пользу Украины.
Как заявляют эксперты The Hill, причина такого назначения в том, что Путин, как и Белоусов, "не отличается новаторским мышлением и умением решать проблемы". Российский правитель, занимающий свой пост уже четверть века, "особо склонен к посредственности и насилию, которое, как он надеется, компенсирует его вопиющую некомпетентность".
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью "ТСН" выразил мнение, что зачистка в Министерстве обороны РФ приобретет новый оборот, поэтому процессы ускорятся и приобретут больший размах.
Эксперт заявил, что будут арестовывать не только людей из группы бывшего главы Шойгу, но и представителей других кланов Минобороны РФ.
Коваленко отметил, что российские пропагандисты и военкоры "радостно этому процессу аплодируют", поскольку считают, что именно старые генералы мешали "взять Киев за три дня" и выполнить все "целые СВО", которые они сами не знают.
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