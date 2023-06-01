Новый прорыв на Белгородщине: РДК атакует в пригороде Шебекино

Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" (РДК) ведут бои в пригороде Шебекино Белгородской области РФ. Как сообщили в Telegram-канале РДК, бои ведутся в пределах Новой Таволжанки и Титовки. Также уже начали появляться фото и видео, как полыхают административные здания в самом Шебекино.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

"Наши передовые отряды уже ведут бои в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка / Титовка). Слава РДК", — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что в самом Шебекино ситуация накаляется. В городе горит административное здание, россияне жгут документы в урнах и впопыхах пытаются уехать из города. На заправках образуются километровые очереди.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по Шебекино был нанесен удар из реактивных систем залпового огня "Град". От прямого попадания горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. Сейчас в Шебекино нет света.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" подтвердил причастность к этой атаке. Бойцы заявили, что российские силовики в Шебекино объявили план "Крепость" и собрались в здании местного управление.

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