Новый сигнал для НАТО: куда собрался полететь Путин

В Кремле объявили, что президент РФ Владимир Путин посетит наиболее западную точку России – Калининградскую область, которая является российским анклавом и окружена странами НАТО — Польшей и Литвой.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Администрации президента РФ сообщили, что Путин совершит визит в Калининград 25 января 2024 года. Ожидается, что российский президент встретится с местными студентами в университете Канта и проведет совещание по развитию региона.

Несмотря на визит Путина в западный регион РФ, в Кремле утверждают, что поездка Путина не несет сообщений для стран НАТО.

"Поездка Путина в Калининград — не "месседж" странам НАТО, это обычная работа в рамках посещения регионов. Для обеспечения безопасности президента делается все необходимое", — сказал Песков.

В то же время российские блоггеры и журналисты воспринимают поездку Путина как "демонстрацию силы". Российский президент едет в Калининград в день начала одного из крупнейших военных учений НАТО Steadfast Defender. А также будет у Сувалкского коридора, который российские пропагандисты считают одной из будущих целей для атаки армии РФ, чтобы получить сухопутный коридор в Калининград.

"В таком контексте прибытие в Калининград президента — это уже жест масштабной поддержки жителей, демонстрация солидарности всей страны со своим небольшим, но не менее ценным кусочком", — реагирует на визит Путина в Калининград российский пропагандист Михаил Щипанов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригрозил Путину, отметив, что президент России не будет "спокойно отдыхать" и будет ждать наказания.

Также "Комментарии" писали, что из-за снижения цены на нефть Россия будет тратить миллиарды рублей ежедневно.