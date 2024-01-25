Новый сигнал для НАТО: куда собрался полететь Путин

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Slava Kot
В Кремле объявили, что президент РФ Владимир Путин посетит наиболее западную точку России – Калининградскую область, которая является российским анклавом и окружена странами НАТО — Польшей и Литвой.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
В Администрации президента РФ сообщили, что Путин совершит визит в Калининград 25 января 2024 года. Ожидается, что российский президент встретится с местными студентами в университете Канта и проведет совещание по развитию региона.
Несмотря на визит Путина в западный регион РФ, в Кремле утверждают, что поездка Путина не несет сообщений для стран НАТО.
В то же время российские блоггеры и журналисты воспринимают поездку Путина как "демонстрацию силы". Российский президент едет в Калининград в день начала одного из крупнейших военных учений НАТО Steadfast Defender. А также будет у Сувалкского коридора, который российские пропагандисты считают одной из будущих целей для атаки армии РФ, чтобы получить сухопутный коридор в Калининград.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригрозил Путину, отметив, что президент России не будет "спокойно отдыхать" и будет ждать наказания.
Также "Комментарии" писали, что из-за снижения цены на нефть Россия будет тратить миллиарды рублей ежедневно.
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сегодня, 12:45
Обидва карлика в одній виставі-95: залякай Захід щоб продовжити використовувати Україно як арену для протистояння. Ядрёна зброя вже не врятує Захід від нападу Путіна, тільки більше грошей України треба давати щоб обрізана Хунта крала. Це коли юдеям було вигідно грати на почутті провини, як вони по світу на цьому грають, вони використовували наратив що у України забрали ядерну зброю тому вона і не могла захищатись. Зараз на сцені-95 у новому взутті - залякуванні.