logo

BTC/USD

40020.32

ETH/USD

2228.40

LTC/USD

65.52

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Новый сигнал для НАТО: куда собрался полететь Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый сигнал для НАТО: куда собрался полететь Путин

Президент России Владимир Путин летит с визитом в Калининград. Россияне считают это сигналом для НАТО.

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Кремле объявили, что президент РФ Владимир Путин посетит наиболее западную точку России – Калининградскую область, которая является российским анклавом и окружена странами НАТО — Польшей и Литвой.

Новый сигнал для НАТО: куда собрался полететь Путин

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Администрации президента РФ сообщили, что Путин совершит визит в Калининград 25 января 2024 года. Ожидается, что российский президент встретится с местными студентами в университете Канта и проведет совещание по развитию региона.

Несмотря на визит Путина в западный регион РФ, в Кремле утверждают, что поездка Путина не несет сообщений для стран НАТО.

"Поездка Путина в Калининград — не "месседж" странам НАТО, это обычная работа в рамках посещения регионов. Для обеспечения безопасности президента делается все необходимое", — сказал Песков.

В то же время российские блоггеры и журналисты воспринимают поездку Путина как "демонстрацию силы". Российский президент едет в Калининград в день начала одного из крупнейших военных учений НАТО Steadfast Defender. А также будет у Сувалкского коридора, который российские пропагандисты считают одной из будущих целей для атаки армии РФ, чтобы получить сухопутный коридор в Калининград.

"В таком контексте прибытие в Калининград президента — это уже жест масштабной поддержки жителей, демонстрация солидарности всей страны со своим небольшим, но не менее ценным кусочком", — реагирует на визит Путина в Калининград российский пропагандист Михаил Щипанов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригрозил Путину, отметив, что президент России не будет "спокойно отдыхать" и будет ждать наказания.

Также "Комментарии" писали, что из-за снижения цены на нефть Россия будет тратить миллиарды рублей ежедневно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:45

Обидва карлика в одній виставі-95: залякай Захід щоб продовжити використовувати Україно як арену для протистояння. Ядрёна зброя вже не врятує Захід від нападу Путіна, тільки більше грошей України треба давати щоб обрізана Хунта крала. Це коли юдеям було вигідно грати на почутті провини, як вони по світу на цьому грають, вони використовували наратив що у України забрали ядерну зброю тому вона і не могла захищатись. Зараз на сцені-95 у новому взутті - залякуванні.


Новости

Все новости