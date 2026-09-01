О чем договорились США и Россия на встрече G20: Москва раскрыла детали

В Министерстве финансов России раскрыли, какие темы обсуждали глава американского ведомства Скотт Бессент и российский министр финансов Антон Силуанов во время встречи на полях саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Как говорится в заявлении российского Минфина, переговоры были посвящены вопросам российско-американского взаимодействия в финансовой сфере. Кроме того, министры обсудили сотрудничество двух стран в рамках "Группы двадцати".

В российском ведомстве не привели подробностей относительно конкретных договоренностей или решений, достигнутых в ходе встречи. Также не сообщается, обсуждались ли непосредственно вопросы снятия санкций с России или возможного восстановления экономических связей между Москвой и Вашингтоном.

Переговоры Бессента и Силуанова проходили на фоне продолжающейся войны России против Украины и попыток администрации президента США Дональда Трампа добиться продвижения мирного процесса.

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что украинская тема могла быть одним из ключевых вопросов встречи. По данным агентства, американская сторона дала понять Москве, что полноценное экономическое сотрудничество невозможно до завершения войны.

При этом российская версия переговоров выглядит значительно более нейтральной: в Москве акцентировали внимание на финансовом взаимодействии и работе в рамках G20, не сообщив о каких-либо жестких заявлениях со стороны Вашингтона.

Сам факт личной встречи министров финансов США и России имеет значение на фоне продолжающейся конфронтации. Однако пока из опубликованной информации не следует, что переговоры привели к конкретному прорыву в отношениях двух стран.

Встреча в Эшвилле стала очередным каналом прямого контакта Москвы и Вашингтона, однако реальные последствия этих переговоров пока остаются неизвестными.

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