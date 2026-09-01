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Про що домовилися США та Росія на зустрічі G20: Москва розкрила деталі

Зустріч міністрів фінансів пройшла за зачиненими дверима в Ешвіллі

1 вересня 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

У Міністерстві фінансів Росії розкрили, які теми обговорювали глава американського відомства Скотт Бессент та російський міністр фінансів Антон Сілуанов під час зустрічі на полях саміту G20 в Ешвіллі, Північна Кароліна.

Про що домовилися США та Росія на зустрічі G20: Москва розкрила деталі

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Як йдеться у заяві російського Мінфіну, переговори були присвячені питанням російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері. Крім того, міністри обговорили співпрацю двох країн у рамках "Групи двадцяти".

У російському відомстві не навели подробиць щодо конкретних домовленостей чи рішень, досягнутих під час зустрічі. Також не повідомляється, чи обговорювалися безпосередньо питання зняття санкцій із Росії чи можливого відновлення економічних зв'язків між Москвою та Вашингтоном.

Переговори Бессента і Силуанова проходили на тлі війни Росії проти України, що триває, і спроб адміністрації президента США Дональда Трампа домогтися просування мирного процесу.

Раніше Reuters повідомляв із посиланням на джерела, що українська тема могла бути одним із ключових питань зустрічі. За даними агентства, американська сторона дала зрозуміти Москві, що повноцінне економічне співробітництво неможливе до завершення війни.

При цьому російська версія переговорів виглядає значно нейтральнішою: у Москві акцентували увагу на фінансовій взаємодії та роботі в рамках G20, не повідомивши про якісь жорсткі заяви з боку Вашингтона.

Сам факт особистої зустрічі міністрів фінансів США і Росії має значення на тлі конфронтації, що триває. Однак поки що з опублікованої інформації не випливає, що переговори призвели до конкретного прориву у відносинах двох країн.

Зустріч в Ешвіллі стала черговим каналом прямого контакту Москви та Вашингтона, проте реальні наслідки цих переговорів поки що залишаються невідомими.

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