Президент США Дональд Трамп прокомментировал участие министра финансов России Антона Силуанова во встрече стран "Группы двадцати" в Эшвилле. На вопрос журналистов, почему российский представитель был приглашен на саммит, американский лидер заявил, что Вашингтон стремится поддерживать отношения со всеми сторонами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха состоит в том, что я лажу со всеми", — сказал Трамп журналистам. Трансляцию его заявления вел Белый дом.

В то же время появление Силуанова повлекло за собой напряжение еще в начале встречи. Как пишет The New York Times, это был первый случай после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда российский министр принял участие в таком мероприятии G20.

Решение допустить представителя Москвы вызвало негодование посреди европейских союзников США. Вицеканцлер Германии Ларс Клингбайль публично раскритиковал Силуанова из-за российской агрессии против Украины, а также выразил недовольство позицией Вашингтона.

Представители нескольких европейских государств пригрозили бойкотировать традиционное совместное фото министров, если на нем присутствует российский представитель.

В конце концов давление сработало. По данным NYT, Силуанова на групповом фото не было.

Таким образом, присутствие российского чиновника на встрече G20 стало очередным поводом для разногласий между США и их европейскими партнерами по подходам к взаимодействию с Москвой.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили об особом стиле переговоров с президентом США Дональдом Трампом по поводу завершения войны против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что команда Владимира Путина привыкла решать международные вопросы "по-благородному" или, как он выразился, "по-пацански".



