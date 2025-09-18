О чем говорит отставка Козака: действительно ли Путин готов воевать до конца

Заместитель руководителя администрации правителя РФ Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию. Институт изучения войны связывает увольнение близкого соратника Путина Дмитрия Козака с разногласиями во взглядах с главой Кремля. Мол, Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной. О чем может свидетельствовать увольнение Козака? Действительно ли Путин убирает тех, кто против затягивания войны против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Для многих россиян вскоре может наступить час Х

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский говорит, что о том, что Путин не желает заканчивать войну, стало очевидно уже давно. Он не готов идти на любые компромиссы. И то, что из военно-политического руководства страны-агрессора пропадают люди, которые понимают, что война, как и имперские амбиции главы кремля, на самом деле идут во вред стране, а их последствия будут разгребать еще десятилетиями вне зависимости от результатов войны, не удивительно.

"Путину нужны только максимально лояльные, которые будут поддерживать любые его инициативы. Вполне вероятно, что ситуация с Козаком – это лишь первый шаг. И теперь россиянам, не только политикам, но всем публичным людям, нужно будет именно доказывать лояльность режиму. Для многих, особенно представителей шоу-бизнеса, кто с 2022 года занял позицию "лучше отмолчусь" это может стать часом Х", – прокомментировал Денис Гороховский.

То, что Козак ушел в отставку – это не более, чем маркер

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, что к тому, кто из приближенных к Путину уходит в отставку и почему, это комментировать трудно, но, учитывая ту ситуацию, которая очевидна, можно уверенно сказать, что Россия не собирается завершать войну. Это видно не из отставок или неотставок внутри Кремля, а из очевидных действий.

"Например, после каждого начала хоть какого-нибудь серьезного разговора о даже не мире, а прекращении огня обязательно идет очень жесткая атака на Украину с еще большим количеством ракет и это происходит демонстративно. Особенно заметно, когда это происходит после каждого разговора Путина с Трампом. Во-вторых, России действительно было предложено достаточно неплохие условия для прекращения огня. По факту РФ могла остаться на занятых позициях, можно было вести разговор о снятии каких-то отдельных санкций, можно было вести разговор о том, что можно просто прекратить воевать и большие территории останутся за РФ. По крайней мере, временно, потому что очевидно их никто не признает, но тем не менее. И в этих условиях Россия не соглашается на даже не завершение войны, а прекращение огня. Россияне очень хотят давить дальше. Они концентрируют все усилия. Они наплевали на проблемы в их экономике. Они игнорируют проблемы, возникающие после европейских санкций и так далее. Им не важна даже экономика своей страны. Им неважно, сколько их людей погибнет", – отметил эксперт.

Более того, отмечает Андрей Еременко, Кремлю неважна защита или незащита русскоязычных украинцев, потому что именно они наиболее пострадали в этой войне.

"Поэтому Россия будет продолжать войну, а если кремленологи видят маркеры этого в том, что кого-то отставили, а кого-то оставили, пусть видят, а я вижу маркеры в их объективных действиях. Другая история, что продолжение, если можно так назвать, кинетических санкций Украины по российским нефтезаводам, нефтепроводам, топливопроводам, реально может приближать окончание войны. Также могут возыметь реальные действенные санкции США. Потому что пока мы видим со стороны США только такие действия, которые побуждают РФ продолжить войну", – отметил Андрей Еременко.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что то, что Козак ушел в отставку – это не больше, чем маркер.

