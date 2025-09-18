У Путина отреагировали на отставку Козака, который выступал за переговоры

Близкий соратник Путина Дмитрий Козак подал в отставку с поста замглавы администрации российского диктатора по собственному желанию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин и Козак. Фото: из открытых источников

"Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию", – отметил Дмитрий Песков.

Ранее росСМИ со ссылкой на источники писали, что Козак "ушел в отставку" со своей должности 13-14 сентября и рассматривает разные предложения по переходу в бизнес.

Читайте также на портале "Комментарии" — увольнение Дмитрия Козака может быть связано с разногласиями во взглядах с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению склоняются в Институте изучения войны.

Американские эксперты обращают внимание, что Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

"Высокопоставленные представители Кремля, вероятно, за одобрение правителя России Владимира Путина, уволили заместителя руководителя аппарата Кремля Дмитрия Козака с его высокой кремлевской должности после нескольких лет несогласия с политикой Путина по поводу войны в Украине...", – говорится в отчете ISW.

Эксперты добавляют, вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина.



