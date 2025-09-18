Про що говорить відставка Козака: чи справді Путін готовий воювати до кінця

Заступник керівника адміністрації правителя РФ Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням. Інститут вивчення війни пов'язує звільнення близького соратника Путіна Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з очільником Кремля. Мовляв Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною. Про що може свідчити звільнення Козака? Чи справді Путін прибирає тих, хто проти затягування війни проти України? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Путін та Козак. Фото: з відкритих джерел

Для багатьох росіян незабаром може настати година Х

Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський говорить, що про те, що Путін не бажає закінчувати війну, стало очевидним вже давно. Він не готовий йти на будь-які компроміси. І те, що з військово-політичного керівництва країни-агресора зникають люди, які розуміють, що війна, як і імперські амбіції глави кремля, насправді йдуть на шкоду країні, а їхні наслідки розгрібатимуть ще десятиліттями незалежно від результатів війни, не дивно.

"Путіну потрібні лише максимально лояльні, які підтримуватимуть будь-які його ініціативи. Цілком імовірно, що ситуація з Козаком – це лише перший крок. І тепер росіянам, не лише політикам, а й усім публічним людям, потрібно буде саме доводити лояльність режиму. Для багатьох, особливо представників шоу-бізнесу, хто з 2022 року зайняв позицію "краще відмовчуся", це може стати годиною Х", – прокоментував Денис Гороховський.

Те, що Козак пішов у відставку – це не більше, ніж маркер

Засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко зазначив, що до того, хто з наближених до Путіна йде у відставку і чому, то це коментувати важко, але, зважаючи на ту ситуацію, яка є, очевидним є те, що Росія не збирається завершувати війну. Це видно не так з відставок чи не відставок всередині Кремля, а з очевидних дій.

"Наприклад, після кожного початку хоч якоїсь серйозної розмови про навіть не мир, а припинення вогню обов'язково йде дуже жорстка атака на Україну з більшою кількістю ракет і це відбувається демонстративно. Особливо помітно, коли це відбувається після кожної розмови Путіна з Трампом. По-друге, Росії насправді було запропоновано досить непогані умови для припинення вогню. По факту РФ могла залишитися на позиціях, які зайняті, можна було вести розмову про зняття якихось окремих санкцій, можна було вести розмову про те, що можна просто припинити воювати і великі території залишаться за РФ. Принаймні тимчасово, тому що очевидно їх ніхто не визнає, але тим не менш. І на цих умовах Росія не погоджується на навіть не завершення війни, а припинення вогню. Росіяни дуже хочуть тиснути далі. Вони концентрують всі зусилля. Вони наплювали на проблеми в їх економіці. Вони ігнорують проблеми, які виникають після європейських санкцій і так далі. Їм неважлива навіть економіка своєї країни. Їм неважливо, скільки їх людей загине", – зазначив експерт.

Більше того, зауважує Андрій Єрьоменко, Кремлю неважливий захист чи незахист російськомовних українців, бо саме вони найбільш постраждалі в цій війні.

"Тому Росія буде продовжувати війну, а, якщо кремлінологи бачать маркери цього у тому, що когось відставили, а когось залишили, хай бачать, а я бачу маркери в їх об'єктивних діях. Інша історія, що продовження, якщо можна так назвати, кінетичних санкцій України по російських нафтозаводах, нафтопроводах, паливопроводах, це реально може наближати закінчення війни. Також можуть подіяти реальні дієві санкції США. Бо поки що ми бачимо з боку США лише такі дії, які спонукають РФ до продовження війни", – зазначив Андрій Єрьоменко.

Підсумовуючи експерт наголосив, що те, що Козак пішов у відставку – це не більше, ніж маркер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін відреагував на відставку Козака, який виступав за переговори.



