О чем говорят кадровые ротации в РФ: чего боится Путин

В России продолжаются кадровые перестановки и чистки, запущенные после "самоинаугурации" Путина. Очередным громким решением стало назначение бывшего путинского телохранителя Алексея Дюмина (губернатор Тульской области) – секретарем Госсовета РФ. О чём говорят рокировки, которые проводит в последнее время диктатор? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На решения Путина оказывают влияние люди, нередко находящиеся за пределами России

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"За почти четверть века правления Путина в России, достаточно большое количество чиновников, олигархов, которые низвергались или поднимались вверх. При этом понятно, что ключевая, принимающая решения группа людей в РФ – отнюдь не чиновники. Они полностью зависят от воли Путина, являются винтиками в механизме машины. И просто выполняют спущенные сверху решения".

На решения Путина, отмечает эксперт, оказывают влияния совершенно другие люди, нередко находящиеся за пределами России.

"Констатируя – перестановки стульев в чиновничьем аппарате ни коим образом не отразятся на российско-украинской войне", – считает Виктор Савинов.

Параноидальный страх берет свое

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий уверен, что Путин боится переворота. Потому ослабляет старые кланы, которые давно сформировались.

"Те же кланы Шойгу и Патрушева, – уточняет эксперт. – Оставил символические возможности, но в действительности серьезно снизил их вес. Персонально в порошок не растер, но, возможно, только пока".

По словам Александра Палия, Госсовет, который ничего особо не решает, является скорее символическим органом, Путин сейчас пытается как-то усилить, поставив руководить им своего бывшего охранника — супердоверенное лицо. Встроить Дюмина в систему власти ближе к себе. Укрепляя себя. Страхуясь.

"А боятся Путину есть чего. И хоть он уничтожил или выжил из страны почти всех явных оппонентов, параноидальный страх берет свое. Потому "садит" военных, устраивает кадровую чехарду. Он фактически помножил на ноль вековые усилия императоров, генсеков, президентов, которые пытались сперва обозначить, а потом и укрепить роль России на международной арене. Отвоевать для нее важное место в мировой экономической, политической системе. Своим вторжением в Украину, Путин уничтожил всё, что строилось столетиями. У РФ теперь нет будущего. Ни экономического, ни политического. Она изгой. Те, кто ей как бы помогает, по сути, "доят" ее, присматривая, оттуда бы еще откусить", – отмечает эксперт.

Войну против Украины и фактически против демократического мира Путину не выиграть, уверен он. Как бы Кремль не надувал щеки и не бряцал ядерным оружием, вскоре у нас появятся F-16, будет возможность бить по территории РФ западным оружием, другие важные решения.

"Мы в хвост и гриву гоняем россиян в Крыму, да и на собственно территории РФ. И это ж нам еще не дали всего дальнобойного, о чем просим. Справляемся своими беспилотниками, а также французскими, британскими и отчасти американскими ракетами. Как следствие, у россиян, как бы не старалась пропаганда, всё чаще возникают логичные вопросы. Зачем это всё? Зачем Путин втянул нас в войну? Может, пора призывать безумного деда к ответу? Вслух это не говорят, но вопросы висят в воздухе. И даже близкий путинский круг, кого он заставил фактически присягнуть на крови, получая одобрение на признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" с последующим вторжением в Украину, уверен, задаются этими вопросами. И Путин паникует. Превентивно начинает бить по всем. Множит преступления, ненависть и ошибки", – поясняет Александр Палий.

Он акцентирует, что если бы какой-то враг РФ хотел нанести ей максимальный ущерб, то не смог сделать того, что сотворил с ней Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — удары по РФ: дожмет ли Украина союзников.



