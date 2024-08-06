О чем говорят новые чистки в Минобороны РФ: действительно ли идет война башен Кремля

В России продолжаются турбулентные процессы в Минобороны. Не прекращают поступать новости о новых арестах и задержаниях. Так, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти задержали руководителя парка "Патриот" Министерства обороны России Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Управления инновационного развития МО России генерал-майора Владимира Шестерова по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Что происходит внутри русской армии после отставки Шойгу? Может ли такими делами проявляться война между башнями Кремля? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Зачистка команды Шойгу продолжается

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что в России продолжаются интересные процессы, хорошо характеризующие ситуацию внутри этого режима.

"Очевидно, зачищают команду Шойгу и зачищают достаточно последовательно, делая фактически шаги, которые лишают ее финансового ресурса. При этом задержание директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова — это достаточно показательная штука и не только потому, что там недавно молния попала в этот парк, поразив четырех человек, а еще и потому, что на территории парка есть специально созданный храм ВС РФ и многое другое. То есть, там фактически идет демонстрация принципиальности в борьбе против тех, кто украл государственные деньги для того, чтобы показать воюющим, что государство поддерживает порядок, определенную стабильность", – отметил эксперт.

Евгений Магда прогнозирует, что эти процессы будут продолжаться и сам Путин будет их освящать, но при этом самому Шойгу ничего не угрожает.

Россияне стремятся сделать свою армию более эффективной

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов не считает, что идет война башен Кремля.

"То, что происходит – это нормальная социальная практика, которая исторически существует со времен Древнего Египта. То есть, это нормальная система взаимоотношения между обществом и армией. Дело в том, что армия как социальный институт, имеет свою специфику, связанную с тем, что в ходе боевых действий армия становится сверхкоррупционным институтом. Если вы у себя в подвале не будете убирать, то там заводятся крысы. Поэтому как говорил генералиссимус Суворов "любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия". Потому что такая специфика взаимоотношения такого института, как армия и гражданского общества. Более того, американские военные задаются вопросом, почему подобные вещи не происходят в Украине. Они считают, что президент Зеленский слишком либерален в своих отношениях со столь сложной социальной структурой как армия", – отметил эксперт.

По его мнению, коррупция в армии возникает также естественно, как свет превосходит солнце.

"Поскольку русская армия недостаточно эффективна, русские стремятся сделать ее более эффективной, а для этого они ведут преследование тыловых служб, что имеет место во всех армиях мира, начиная точно с Древнего Египта. Особенно по этому поводу зверствовал Фридрих Великий. Он, когда Суворов говорил, что через год можно вешать…, Фридрих не вешал. Он просто не давал больше двух лет работать в тыловых подразделениях армии ни одному генералу или чиновнику. И как мы знаем армия Фридриха Великого была сверх эффективной. Вторым фактором мотивации для эффективного управления армии гражданскими институтами, то есть властью государства, является ротация высшего командного состава. Дело в том, что Украина долгие годы не воевала и мы забыли о том, что это естественная и необходимая практика. Поскольку мы немножко зациклены на политике, мы обычное управленческое действия приносим в политическую сферу, а на самом деле это чистой воды менеджмент – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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