О чем говорят новые откровения Путина: возможно ли прозрение россиян

Во время встречи с представителями Общественной палаты России президент-диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию истории из параллельного мира. Он положительно отозвался о Золотой Орде, акцентируя на ее антизападном уклоне. В очередной раз заявил, что "не было никакой Украины", тут же, противореча себе, заявив, что "сама она в 16 веке пришла" в Россию. И попытался оправдать аннексию Крыма и последующую агрессию против Украины защитой людей от некой "мрази нацисткой". Почему явное, даже нарочитое безумие Путина находит плодородную почву в головах россиян? Есть ли надежда на отрезвление этой нации по типу того, как произошло с немцами и японцами после Второй мировой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Прозрения 140 миллионов россиян в один момент не случится

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает известный прием пропаганды – чем более абсурдна ложь, тем больше в нее верят.

"Жизнь это утверждение не раз проверила на прочность. И таки да – чем более нагло врут и выдают фантазии за реальность, тем больше народу в этот бред горячечный верит. Думаю, что тут ответ могли бы дать более научный социальные психологи, что работают с массами", – отмечает эксперт.

Она акцентирует, что Путин начал войну не только против Украины, а против Запада, демократического мира в целом. А приказ о начале так называемой "сво", по его же словам, он бы повторил еще раз.

"Кстати, он публично признал, что именно российская армия первой напала на Украину, а не какие-то мифические нацисты захватили, к примеру, Валдай или Брянскую область. Путин начал войну против цивилизованного демократического мира, который стоит на основах права, а не диктате одной персоны. В этом ключе мы понимаем, что война должна завершиться победой над агрессором, а не временным перемирием или компромиссом", – подчеркивает Светлана Кушнир.

Война против Запада, по словам Путина, это экзистенциальная война, которая дает русским показать свое вооружение "аналогов нет", напоминает эксперт.

"Мы благодарны западным союзникам за поставки современного вооружения, – подчеркивает она. – Но, конечно, хотели бы, чтобы коалиция не допустила снарядного голода для Сил обороны Украины. Все потуги Путина объяснить, что Украины никогда не было и нет упираются в демонстрацию решительный поддержки нашей страны со стороны десятков государств. Что явно бесит сценаристов в Кремле. Ибо для всего мира Украина есть, ее язык, культура, история – есть. Ими восхищаются! Нами восхищаются! И лишь по мнению путинских мозгов (или что там у него в голове) этого всего нет".

Светлана Кушнир акцентирует, что прозрения 140 миллионов россиян в один момент не случится. И даже после краха путинского режима, которые рано или поздно произойдет, пройдут годы, прежде, чем эта нация раскается в нападении на Украину.

"Часть вменяемых покинула Россию еще в 2022 году, часть почувствовала на своих кошельках и падении доходов, до чего довела политика Кремля. Но пока большая часть россиян за эти двадцать с лишним лет правления Путина привыкла жить в парадигме: "Россия противостоит империалистам Вашингтона и Лондона, значит она — молодец". У россиян, как по мне, есть такая профессия – "путин". Вот на этой должности и "трудится" нынешний хозяин Кремля. И ничего с этим не поделаешь, пока не выдавить из россиян коллективного путина, что станет барьером на пути попадания в Кремль того, что там находится сейчас", – констатирует эксперт.

Россия продолжает дрейфовать в сторону тоталитаризма

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких поделился таким мнением:

"Рассматривать рационально взгляды Путина на историю – это всё равно, что пытаться вести научную дискуссию по поводу исторического видения Альфреда Розенберга (государственный и политический деятель нацистской Германии, один из наиболее влиятельных членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии и ее идеолог – прим. ред.) или полемизировать со сторонниками концепции плоской Земли".

По словам эксперта, его интересует и смущает не столько то, почему откровенно бессмысленные взгляды Путина на историю находят одобрение в головах рядовых россиян, сколько то, что этот откровенный бред не вызывает ничего, кроме молчания в среде академических историков РФ.

"Хотя ответ на оба вопроса довольно прост и очевиден, – отмечает Валентин Гладких. – Путинский режим подготовил соответствующую почву, привив россиянам определенное мировоззрение, в котором доминируют откровенно мифологические структуры и образ мышления. А молчание российских историков является еще одним свидетельством того, что путинская Россия продолжает дрейфовать в сторону тоталитаризма, с присущей последнему официальной идеологией, которая подкрепляется репрессивным аппаратом".

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