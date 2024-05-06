О чем Москва официально предупредила Лондон: действительно ли готовится удар по Британии

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Кравцев Сергей
Послу Британии выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление МИД РФ.
МИД РФ. Фото: из открытых источников
В ведомстве Сергея Лаврова отметили, что посол предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.
В МИД РФ заявили, что Британия стала "де-факто" стороной "конфликта" в Украине, признав право Киева использовать британское оружие для ударов по России. Оно назвало это "свидетельством серьезной эскалации".
Истерику российского внешнеполитического ведомства вызвало интервью главы британского МИД Дэвида Кэмерона агентству Reuters во время визита в Киев на прошлой неделе.
Тогда Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России – "так же, как Россия наносит удары внутри Украины" оружием из Ирана или Северной Кореи.
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