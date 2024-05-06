О чем Москва официально предупредила Лондон: действительно ли готовится удар по Британии

Послу Британии выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление МИД РФ.

МИД РФ. Фото: из открытых источников

В ведомстве Сергея Лаврова отметили, что посол предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

В МИД РФ заявили, что Британия стала "де-факто" стороной "конфликта" в Украине, признав право Киева использовать британское оружие для ударов по России. Оно назвало это "свидетельством серьезной эскалации".

"Найджела Кейси предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", – добавили в МИД России.

Истерику российского внешнеполитического ведомства вызвало интервью главы британского МИД Дэвида Кэмерона агентству Reuters во время визита в Киев на прошлой неделе.

Тогда Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России – "так же, как Россия наносит удары внутри Украины" оружием из Ирана или Северной Кореи.

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