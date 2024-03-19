Обгонит Иосифа Сталина: что The Times предсказывает Путину в будущем

Получив Новый срок сроком на шесть лет, российский президент Владимир Путин близится к тому, чтобы стать старейшим главой РФ, занимавшим там президентский пост.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как информирует The Times, когда он будет оставаться у власти на октябрь 2028 года, когда Путину будет 76 лет, он перегонит Леонида Брежнева, экс-советского лидера как старейшего долгожителя Кремля. Еще обойдет Иосифа Сталина как руководителя России, находящегося на своем посту дольше всего, когда будет иметь новый срок в 2030 году.

Изменения в конституции России, которые были внесены в срочном порядке в 2020 году, позволяют Путину быть у власти еще два срока, вплоть до 2036 года, когда ему будет 84 года.

При этом продолжительность жизни жителя РФ составляет только 64 года. Хотя хозяин Кремля имеет медицинское обслуживание мирового класса и почти не пьющий, занимается спортом, большое количество его врагов надеются на его смерть.

Когда Владимир Путин уйдет из жизни на своем посту, пост президента временно займет премьер-министр. Теперь эту должность занимает Михаил Мишустин, бывший налоговик.

Союзники хозяина Кремля убеждены в том, что у его наследия есть шанс на жизнь. Однако никакой гарантии этому нет. В 1956 г., когда прошло три года после смерти Сталина, тогдашний руководитель Никита Хрущев выступал на съезде коммунистической партии с докладом, критикуя сталинский культ личности и введенные им чистки.

Далее последовала программа "десталинизации", во время реализации которой были демонтированы памятники, переименованы улицы и вынесены тело Сталина из мавзолея на Красной площади, где он был размещен рядом с забальзамированным труппом Владимира Ленина. Однако, репутация Сталина резко выросла, как Путин получил власть в РФ в 2000 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорит реакция мира на результаты перевыборов Путина.