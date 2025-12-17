Обиженный Путин пожаловался на жестокую Европу и назвал свой план на 2026 год

Российские власти заявляют о намерениях сформировать так называемую "буферную зону" вдоль линии боевых действий с Украиной и угрожают силовым сценарием в случае, если Киев и западные партнеры не согласятся на "серьезные переговоры". Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на заявления президента РФ Владимира Путина, который также подверг резкой критике Европу за политику в отношении России после распада СССР.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля вновь назвал полномасштабное вторжение в Украину борьбой за так называемые "исторические" территории и заявил, что в случае отказа Украины и западных союзников от диалога Москва "добьется освобождения своих исторических земель военным способом".

Отдельно Путин высказал претензии в адрес европейских стран. По его словам, после распада Советского Союза Россия рассчитывала на равноправные отношения с Европой, однако вместо этого, как он утверждает, постоянно испытывала давление.

"Сразу после развала СССР, а тогда нам казалось, что мы очень быстро станем членами так называемой цивилизованной семьи европейских народов, выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только сплошная деградация", – заявил Путин.

"Тогда казалось, что мы станем полноценной, равноправной частью этой семьи. Ничего такого не произошло. Понимаете, в чем дело? Ничего подобного мы не стали никакой равноправной частью этой семьи. Нет, наоборот, Россию продолжали поджимать со всех сторон, и более того, все сильнее и сильнее", – добавил он.

Также Путин заявил, что значительная часть решений по России, по его словам, якобы принималась с позиции силы. Он упомянул о поддержке сепаратистов и террористов, которую Запад, по его мнению, осуществлял через поставки оружия, финансирование и политическую поддержку.

Кроме того, российский президент пожаловался, что западные государства, как он утверждает, использовали дипломатию только формально, в то же время продвигая собственные интересы силовыми методами. Именно это, по его убеждению, и послужило причиной деградации европейской цивилизации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где сделал бравурные заявления о ходе так называемой "СВО", а точнее, полномасштабной войны против Украины.

В начале встречи глава Кремля отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач "СВО": Путин заявил об оккупации более трехсот населенных пунктов Украины.

"Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, которые дерутся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан", — заявил диктант.

