Ображений Путін поскаржився на жорстоку Європу і назвав свій план на 2026 рік

Російська влада заявляє про наміри сформувати так звану "буферну зону" вздовж лінії бойових дій з Україною та погрожує силовим сценарієм у разі, якщо Київ і західні партнери не погодяться на "серйозні переговори". Про це повідомляють російські медіа з посиланням на заяви президента РФ Володимира Путіна, який також різко розкритикував Європу за політику щодо Росії після розпаду СРСР.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Глава Кремля знову назвав повномасштабне вторгнення в Україну боротьбою за так звані "історичні" території та заявив, що у випадку відмови України й західних союзників від діалогу Москва "доб’ється звільнення своїх історичних земель у воєнний спосіб".

Окремо Путін висловив претензії на адресу європейських країн. За його словами, після розпаду Радянського Союзу Росія розраховувала на рівноправні відносини з Європою, однак замість цього, як він стверджує, постійно зазнавала тиску.

"Відразу після розвалу СРСР, а тоді нам здавалося, що ми дуже швидко станемо членами так званої цивілізованої родини європейських народів, з'ясовується, що ніякої цивілізації там немає, там лише суцільна деградація", – заявив Путін.

"Тоді здавалося, що ми станемо саме повноцінною, рівноправною частиною цієї сім'ї. Нічого такого не сталося. Розумієте, в чому річ? Нічого подібного, ми не стали ніякою рівноправною частиною цієї сім'ї. Ні, навпаки, Росію продовжували підтискати з усіх боків, і більше того, все сильніше і сильніше", – додав він.

Також Путін заявив, що значна частина рішень щодо Росії, за його словами, нібито ухвалювалася з позиції сили. Він згадав про підтримку сепаратистів і терористів, яку Захід, на його думку, здійснював через постачання зброї, фінансування та політичну підтримку.

Окрім цього, російський президент поскаржився, що західні держави, як він стверджує, використовували дипломатію лише формально, водночас просуваючи власні інтереси силовими методами. Саме це, на його переконання, і стало причиною деградації європейської цивілізації.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін виступає на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, де зробив бравурні заяви про перебіг так званої "СВО", а точніше, повномасштабної війни проти України.

На початку зустрічі глава Кремля зазначив, що рік, що минає, став важливим етапом у вирішенні завдань "СВО": Путін заявив про окупацію понад трьохсот населених пунктів України.

"Російська армія завоювала та міцно утримує стратегічну ініціативу на всій лінії фронту. Наші війська впевнено просуваються вперед і перемелюють супротивника. Ми пишаємось подвигами наших солдатів і офіцерів, які б'ються на передовій, усіх, хто захищає Росію, безпеку наших громадян", – заявив диктатор.

