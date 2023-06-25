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В России массовые облавы на иностранцев: известная причина подобных действий российских спецслужб

Российские спецслужбы организуют рейды и охотятся на иностранцев для своей армии.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Кремль планирует привлечь на фронт проживающих в России иностранцев. Российские спецслужбы осуществляют облавы и вербуют людей в ряды русской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter замминистра-координатора специальных служб Станислав Жарин.

В России массовые облавы на иностранцев: известная причина подобных действий российских спецслужб

Облава в России. Фото из открытых источников

Жарин указывает, что в последнее время действия российских спецслужб в отношении облав на иностранцев участились и направлены на пополнение армии РФ, ведь россияне массово убегают от призыва.


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Такие действия соответствуют прозвучавшим в мае этого года заявлениям главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Российский политик предложил служить в армии иностранцам, имеющим русское гражданство.

"Деятельность российских служб и потребности российской армии указывают, что каждый иностранец в России должен учитывать принудительный призыв в армию и отправку на самоубийственную войну против Украины", — отмечает Станислав Жарин.

Ранее портал "Комментарии" писал о Рамзане Кадырове, который назвал причину бунта Пригожина. По словам чеченского лидера, Пригожин имел проблемы с бизнесом в Санкт-Петербурге, что вызвало якобы оскорбление на государство. Вместе с тем западные СМИ считают, что Путин не простит мятежа Пригожина, несмотря на мировое соглашение с участием Лукашенко. Действия Пригожина и Лукашенко нанесли серьезный удар по Путину и его режиму.

Также "Комментарии" писал, что бунт Пригожина будет иметь большое влияние на Россию и президента Владимира Путина. Эксперты считают, что вызовы Путину только начинаются, а последствия войны в Украине приводят к нестабильной ситуации в России.



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Источник: https://twitter.com/StZaryn/status/1672243552221380609
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