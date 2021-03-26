Обнародованы причины катастрофы российского Ту-22М

Специалисты называют основной причиной гибели пилотов неисправность систем управления.

Ту-22М (фото из открытого источника)

Инцидент со срабатыванием катапульты на дальнем тяжелом сверхзвуковым бомбардировщике Ту-22М сейчас расследуется экспертами. В результате инцидента на аэродроме Шайковка в Калужской области РФ погибли трое человек. Как сообщается, недавно на самолете велись ремонтные и диагностические работы, которые, по мнению техников, и могли спровоцировать нештатное катапультирование, в результате которого кресла командира полка Вадима Белослюдцева, штурмана Дениса Султанова и штурмана-инструктора Александра Подсобляева взлетели вверх.

Первый пуск произошел через 0,3 секунды, второй — через 1,8 секунды, третий — через 3,6. По техническим причинам отменить катапультирование было невозможно.

Напомним, в Иране неизвестный мужчина пытался угнать самолет авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс по маршруту Ахваз-Мешхед. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан. "По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива", — говорится в сообщении. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Все они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером.

Ранее самолет, вылетевший из Хартума (столицы Судана) в Доху (столицу Катара) был вынужден вернуться в аэропорт из-за кота, который случайно оказался в кабине пилотов. Кошка была обнаружена в кабине пилотов спустя полчаса, как самолет поднялся в небо. Животное мешало управлять воздушным судном и пыталось накинуться на капитана, поэтому тот принял решение вернуться в аэропорт Хартума.

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