В Кремле сообщили, что скажет Путин в своем обращении к парламенту

Российский президент Владимир Путин обратит особое внимание на войну в Украине в своем выступлении перед Федеральным Собранием РФ, которое состоится в канун годовщины вторжения в Украину. Об этом сообщил спикер главы Кремля Дмитрий Песков в эфире российского телевидения.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Песков подчеркнул, что "на таком сложном этапе нашей жизни" россияне ожидают услышать от Путина "оценку текущих событий, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы будем развиваться дальше".

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"Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", — заявил спикер Путина Песков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин собирает федеральное собрание . Российский президент Владимир Путин избрал датой своего выступления перед федеральным собранием 21 февраля. По идее, глава Кремля хочет от них принятия определенного решения. Об этом рассказал политолог Валентин Гладких. По словам политолога, любое заявление Путина не окажет существенного общественного влияния на жителей Российской Федерации и вовсе не будет никакого эффекта для Украины. Также Гладких предположил, что дату 21 февраля для собрания и выступления российского диктатора в Кремле избрали, чтобы собрание приняло какие-то решения, чтобы озвучить его 23 – 24 февраля. По версии Валентина Гладких, президент России может сделать ряд заявлений. Все они так или иначе будут касаться полномасштабного вторжения в Украину. По его убеждению, какие бы решение не приняла РФ и если бы не сказал глава страны-террористки, кардинально они ничего не изменят. А украинцам нужно не переживать за слова диктатора, а готовиться к контрнаступлению.