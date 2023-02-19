logo

BTC/USD

24643.98

ETH/USD

1696.37

LTC/USD

99.32

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле сообщили, что скажет Путин в своем обращении к парламенту
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сообщили, что скажет Путин в своем обращении к парламенту

Ежегодное выступление перед Федеральным Собранием Путин решил сделать накануне нападения на Украину

сегодня, 19:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин обратит особое внимание на войну в Украине в своем выступлении перед Федеральным Собранием РФ, которое состоится в канун годовщины вторжения в Украину. Об этом сообщил спикер главы Кремля Дмитрий Песков в эфире российского телевидения.

В Кремле сообщили, что скажет Путин в своем обращении к парламенту

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Песков подчеркнул, что "на таком сложном этапе нашей жизни" россияне ожидают услышать от Путина "оценку текущих событий, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы будем развиваться дальше".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", — заявил спикер Путина Песков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин собирает федеральное собрание . Российский президент Владимир Путин избрал датой своего выступления перед федеральным собранием 21 февраля. По идее, глава Кремля хочет от них принятия определенного решения. Об этом рассказал политолог Валентин Гладких. По словам политолога, любое заявление Путина не окажет существенного общественного влияния на жителей Российской Федерации и вовсе не будет никакого эффекта для Украины. Также Гладких предположил, что дату 21 февраля для собрания и выступления российского диктатора в Кремле избрали, чтобы собрание приняло какие-то решения, чтобы озвучить его 23 – 24 февраля. По версии Валентина Гладких, президент России может сделать ряд заявлений. Все они так или иначе будут касаться полномасштабного вторжения в Украину. По его убеждению, какие бы решение не приняла РФ и если бы не сказал глава страны-террористки, кардинально они ничего не изменят. А украинцам нужно не переживать за слова диктатора, а готовиться к контрнаступлению.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!