«Образ оказался заразным»: Лавров сравнил Зеленского с фюрером из-за позиции по переговорам

Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров выступил с очередной порцией резких заявлений. Российский чиновник обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в выдвижении "хамских и нереалистических условий" как для Москвы, так и для европейских партнеров при обсуждении возможного переговорного процесса.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Российский министр прибег к откровенным оскорблениям, комментируя политический путь украинского лидера.

"Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности", — заявил Сергей Лавров, добавив в привычной для кремлевской пропаганды манере: "Но видите, оказался этот образ заразен".

По словам главы МИД РФ, Запад продолжает использовать Украину как главный инструмент противостояния с Кремлем. Он утверждает, что именно европейские страны сегодня якобы рушат мирные инициативы новой американской администрации.

"Европа буквально лезет со своими оценками переговоров, растоптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа", — посетовал российский дипломат.

Он добавил, что Москва не питает никаких иллюзий относительно намерений Евросоюза участвовать в урегулировании ситуации, а саму Европу назвал "главной угрозой миру и безопасности". В то же время Лавров обратил внимание на то, что Соединенные Штаты изменяют свой подход и требуют от РФ немедленно остановить боевые действия.

Вместе с этим министр иностранных дел РФ подчеркнул, что призыв к иностранным гражданам и дипломатическим миссиям срочно покинуть Киев до сих пор не потерял актуальности. Он подчеркнул, что Россия еще два месяца назад официально известила об этом все зарубежные ведомства и бизнес-структуры.

"Рекомендация эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе", — подчеркнул Лавров, добавив: "Во избежание недоразумений".

Параллельно с этими завуалированными угрозами российское чиновник в очередной раз обвинил украинские власти в нежелании идти на контакт. По его словам, Кремль вроде бы стремится к "честным переговорам" и не прочь возобновить процесс диалога.

"С той точки, где они остановились", — цинично резюмировал условия Москвы глава МИД РФ.

Отдельно российский министр вспомнил Беларусь, назвав недавние заявления украинского президента в адрес Минска попыткой втянуть соседнее государство в открытое противостояние. Лавров подчеркнул, что Россия готова использовать военные механизмы в случае обострения ситуации вокруг своего союзника.

"При необходимости может быть принят весь комплекс мер", — резюмировал глава российского МИД, напомнив о существовании совместного договора по безопасности в рамках так называемого Союзного государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле крайне болезненно восприняли публичное предупреждение Президента Украины Владимира Зеленского в адрес белорусского режима по демонтажу военных ретрансляторов. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков взорвался обвинениями в адрес Киева, пытаясь выставить законные требования Украины по безопасности как акт давления.