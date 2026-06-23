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Недилько Ксения
Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров выступил с очередной порцией резких заявлений. Российский чиновник обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в выдвижении "хамских и нереалистических условий" как для Москвы, так и для европейских партнеров при обсуждении возможного переговорного процесса.
Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Российский министр прибег к откровенным оскорблениям, комментируя политический путь украинского лидера.
По словам главы МИД РФ, Запад продолжает использовать Украину как главный инструмент противостояния с Кремлем. Он утверждает, что именно европейские страны сегодня якобы рушат мирные инициативы новой американской администрации.
Он добавил, что Москва не питает никаких иллюзий относительно намерений Евросоюза участвовать в урегулировании ситуации, а саму Европу назвал "главной угрозой миру и безопасности". В то же время Лавров обратил внимание на то, что Соединенные Штаты изменяют свой подход и требуют от РФ немедленно остановить боевые действия.
Вместе с этим министр иностранных дел РФ подчеркнул, что призыв к иностранным гражданам и дипломатическим миссиям срочно покинуть Киев до сих пор не потерял актуальности. Он подчеркнул, что Россия еще два месяца назад официально известила об этом все зарубежные ведомства и бизнес-структуры.
Параллельно с этими завуалированными угрозами российское чиновник в очередной раз обвинил украинские власти в нежелании идти на контакт. По его словам, Кремль вроде бы стремится к "честным переговорам" и не прочь возобновить процесс диалога.
Отдельно российский министр вспомнил Беларусь, назвав недавние заявления украинского президента в адрес Минска попыткой втянуть соседнее государство в открытое противостояние. Лавров подчеркнул, что Россия готова использовать военные механизмы в случае обострения ситуации вокруг своего союзника.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле крайне болезненно восприняли публичное предупреждение Президента Украины Владимира Зеленского в адрес белорусского режима по демонтажу военных ретрансляторов. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков взорвался обвинениями в адрес Киева, пытаясь выставить законные требования Украины по безопасности как акт давления.