Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив із черговою порцією різких заяв. Російський посадовець звинувачив Президента України Володимира Зеленського у висуванні "хамських та нереалістичних умов" як для Москви, так і для європейських партнерів під час обговорення можливого переговорного процесу.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Російський міністр вдався до відвертих образ, коментуючи політичний шлях українського лідера.

"Його призначили на роль фюрера, взяв ши його з самодіяльності", — заявив Сергій Лавров, додавши у звичній для кремлівської пропаганди манері: "Але бачите, виявився цей образ заразний".

За словами очільника МЗС РФ, Захід продовжує використовувати Україну як головний інструмент протистояння з Кремлем. Він стверджує, що саме європейські країни сьогодні нібито руйнують мирні ініціативи нової американської адміністрації.

"Європа буквально лізе зі своїми оцінками переговорів, розтоптуючи всі паростки здорового глузду адміністрації Трампа", — поскаржився російський дипломат.

Він додав, що Москва не має жодних ілюзій щодо намірів Євросоюзу брати участь у врегулюванні ситуації, а саму Європу назвав "головною загрозою миру та безпеці". Водночас Лавров звернув увагу на те, що Сполучені Штати наразі змінюють свій підхід і вимагають від РФ негайно зупинити бойові дії.

Поряд із цим міністр закордонних справ РФ наголосив, що заклик до іноземних громадян та дипломатичних місій терміново залишити Київ досі не втратив актуальності. Він підкреслив, що Росія ще два місяці тому офіційно сповістила про це всі закордонні відомства та бізнес-структури.

"Рекомендація евакуювати дипломатів із Києва залишається в силі", — наголосив Лавров, додавши: "Щоб уникнути непорозумінь".

Паралельно з цими завуальованими погрозами російський посадовець вкотре звинувачив українську владу у небажанні йти на контакт. За його словами, Кремль начебто прагне "чесних переговорів" і не проти відновити процес діалогу.

"З тієї точки, де вони зупинилися", — цинічно резюмував умови Москви очільник МЗС РФ.

Окремо російський міністр згадав про Білорусь, назвавши нещодавні заяви українського президента на адресу Мінська спробою втягнути сусідню державу у відкрите протистояння. Лавров наголосив, що Росія готова задіяти військові механізми у разі загострення ситуації навколо свого союзника.

"За потреби може бути вжито весь комплекс заходів", — резюмував очільник російського МЗС, нагадавши про існування спільного договору з безпеки в межах так званої Союзної держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі вкрай болісно сприйняли публічне попередження Президента України Володимира Зеленського на адресу білоруського режиму щодо демонтажу військових ретрансляторів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вибухнув звинуваченнями на адресу Києва, намагаючись виставити законні вимоги України щодо безпеки як акт тиску.