Общая враждебность к Западу сближает Москву и Пекин: чем завершился разговор Путина и Си

Россия и Китай должны твердо отвергать вмешательство Запада и защищать интересы безопасности друг друга. Такое заявление сделали президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин во время видеозвонка в среду, 15 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином ипо видеосвязи в его резиденции под Москвой - Reuters

Их разговор спустя восемь дней после того, как Путин разговаривал с президентом США Джо Байденом в подобном формате, подчеркнула, как общая неприязнь к Западу сближает Москву и Пекин.

"В настоящее время определенные международные силы под видом "демократии" и "прав человека" вмешиваются во внутренние дела Китая и России, жестоко игнорируя международное право и признанные нормы международных отношений. Китай и Россия должны активизировать свои общие усилия для более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон ", – сообщил Си.

Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил журналистам, что Си предложил Путину поддержку в его стремлении получить обязательные гарантии безопасности для России от Запада, заявив, что понимает обеспокоенность Москвы.

По его словам, лидеры государств также выразили "негативный взгляд" на создание новых военных альянсов, таких как партнерство AUKUS между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами и Индо-Тихоокеанская "четверка" Австралии, Индии, Японии и Соединенных Штатов.

Разговор подчеркнул, что Россия и Китай обращаются друг к другу для взаимной поддержки в период высокого напряжения в отношениях с Западом. Китай испытывает давление по поводу прав человека, а Россию обвиняют в угрожающем поведении в отношении Украины.

В Кремле сообщили, что Путин проинформировал Си о своем разговоре с Байденом, в котором президент США предостерег Россию от вторжения в Украину.

"Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся, в том числе, на таких принципах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга", – сказал Путин.

Путин сказал, что с нетерпением ждет встречи с Си на Олимпийских играх в Пекине в феврале.

"Хочу отметить, что мы постоянно поддерживаем друг друга в вопросах международного спортивного сотрудничества, в том числе отвергаем любые попытки политизировать спорт и олимпийское движение", – сказал Путин.

Путин использовал партнерство России с Китаем как способ сбалансировать влияние США, заключая выгодные соглашения, особенно в энергетике. В этом году он и Си договорились продлить 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве.

Российский лидер заявил, что двусторонняя торговля выросла на 31% за первые 11 месяцев этого года до 123 миллиардов долларов, а две страны преследуют цель превысить 200 миллиардов долларов в ближайшее время.

По его словам, Китай становится международным центром производства российских вакцин Sputnik и Sputnik Light против COVID-19, подписав контракты с шестью производителями на изготовление более 150 миллионов доз.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава Олимпийского комитета России заявил, что страна не поддерживает дипломатический бойкот Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года некоторых западных стран и считает этот шаг бессмысленным.

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