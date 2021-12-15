Общая враждебность к Западу сближает Москву и Пекин: чем завершился разговор Путина и Си

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Карина Ожерельева
Россия и Китай должны твердо отвергать вмешательство Запада и защищать интересы безопасности друг друга. Такое заявление сделали президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин во время видеозвонка в среду, 15 декабря. Об этом сообщает Reuters.
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином ипо видеосвязи в его резиденции под Москвой - Reuters
Их разговор спустя восемь дней после того, как Путин разговаривал с президентом США Джо Байденом в подобном формате, подчеркнула, как общая неприязнь к Западу сближает Москву и Пекин.
Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил журналистам, что Си предложил Путину поддержку в его стремлении получить обязательные гарантии безопасности для России от Запада, заявив, что понимает обеспокоенность Москвы.
По его словам, лидеры государств также выразили "негативный взгляд" на создание новых военных альянсов, таких как партнерство AUKUS между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами и Индо-Тихоокеанская "четверка" Австралии, Индии, Японии и Соединенных Штатов.
Разговор подчеркнул, что Россия и Китай обращаются друг к другу для взаимной поддержки в период высокого напряжения в отношениях с Западом. Китай испытывает давление по поводу прав человека, а Россию обвиняют в угрожающем поведении в отношении Украины.
В Кремле сообщили, что Путин проинформировал Си о своем разговоре с Байденом, в котором президент США предостерег Россию от вторжения в Украину.
Путин сказал, что с нетерпением ждет встречи с Си на Олимпийских играх в Пекине в феврале.
Путин использовал партнерство России с Китаем как способ сбалансировать влияние США, заключая выгодные соглашения, особенно в энергетике. В этом году он и Си договорились продлить 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве.
Российский лидер заявил, что двусторонняя торговля выросла на 31% за первые 11 месяцев этого года до 123 миллиардов долларов, а две страны преследуют цель превысить 200 миллиардов долларов в ближайшее время.
По его словам, Китай становится международным центром производства российских вакцин Sputnik и Sputnik Light против COVID-19, подписав контракты с шестью производителями на изготовление более 150 миллионов доз.
Как сообщали ранее "Комментарии", глава Олимпийского комитета России заявил, что страна не поддерживает дипломатический бойкот Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года некоторых западных стран и считает этот шаг бессмысленным.
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