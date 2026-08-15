Обстрелов Украины может быть меньше: что на территории РФ атаковали ВСУ

Российские регионы в ночь на 15 августа подверглись одной из масштабных атак беспилотниками и ракетами. Посреди вероятных целей оказались принципиальные объекты русского военно-промышленного комплекса.

Аэродром "Саваслейка". Фото: из открытых источников

По предварительным данным, ракеты "Фламинго" поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. Именно это предприятие связано с производством ракет-носителей "Союз-2.1б". Информация о последствиях удара пока уточняется.

Еще одной вероятной целью стала военная авиабаза Саваслейка в Нижегородской области. Там базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". В сети появились видео взрывы и масштабное зарево в районе аэродрома. В то же время российские власти пока не подтвердили факт удара по военному объекту.

О последствиях атаки сообщают и в других регионах РФ. Губернатор Ростовской области заявил о сбитии около десяти беспилотников и ракет. По его словам, в Миллеровском районе повреждены линии электропередачи.

В Пензенской области после атаки БПЛА возникло возгорание на территории сельскохозяйственного предприятия.

Между тем Министерство обороны России заявило о якобы обезвреживании 598 украинских беспилотников самолетного типа. По версии ведомства, дроны атаковали территории сразу нескольких областей, в частности, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Московской, Ленинградской, Смоленской и других. Также российское Минобороны заявило о сбитии дронов над Краснодарским краем, оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Масштаб заявленной атаки и география сообщений свидетельствуют о серьезных нагрузках на российскую систему противовоздушной обороны. В то же время реальные масштабы повреждений ключевых военных объектов РФ еще предстоит установить.

Также издание "Комментарии" сообщало — "Фламинго" получили стратегический объект РФ: в каком городе прогремели взрывы.



