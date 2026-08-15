Обстрілів України може бути менше: що на території РФ атакували ЗСУ

Російські регіони в ніч проти 15 серпня зазнали однієї з масштабних атак безпілотниками та ракетами. Серед можливих цілей опинилися важливі об’єкти російського військово-промислового комплексу.

Аеродром "Саваслейка". Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, ракети "Фламінго" уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі. Саме це підприємство пов’язане з виробництвом ракет-носіїв "Союз-2.1б". Інформація про наслідки удару поки уточнюється.

Ще однією ймовірною ціллю стала військова авіабаза Саваслейка в Нижньогородській області. Там базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". У мережі з’явилися відео вибухів та масштабного зарева в районі аеродрому. Водночас російська влада наразі не підтвердила факт удару по військовому об’єкту.

Про наслідки атаки повідомляють і в інших регіонах РФ. Губернатор Ростовської області заявив про збиття близько десяти безпілотників та ракет. За його словами, у Міллерівському районі пошкоджено лінії електропередачі.

У Пензенській області після атаки БПЛА виникло займання на території сільськогосподарського підприємства.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявило про нібито знешкодження 598 українських безпілотників літакового типу. За версією відомства, дрони атакували території одразу кількох областей, зокрема Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Нижньогородської, Московської, Ленінградської, Смоленської та інших. Також російське Міноборони заявило про збиття дронів над Краснодарським краєм, окупованим Кримом та акваторіями Чорного й Азовського морів.

Масштаб заявленої атаки та географія повідомлень свідчать про серйозне навантаження на російську систему протиповітряної оборони. Водночас реальні масштаби пошкоджень ключових військових об’єктів РФ ще належить встановити.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Фламінго" дістали стратегічний об’єкт РФ: у якому місті прогриміли вибухи.



