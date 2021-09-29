Объявила о подрыве школы: в России психически больная девушка изготовила бомбы, но никто этого не заметил

В Российской Федерации, в городе Омске, несовершеннолетняя ученица, которая имела психическое заболевание, задумала взорвать образовательное учреждение, где училась. Вместе со сверстником они смастерили взрывчатку, но неудачно испытали ее и решили отложить этот свой замысел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Школьница готовилась взорвать школу (фото из открытых источников)

По информации российских правоохранителей, этот замысел об уничтожении учебного заведения возник у 15-летней горожанки еще в начале года. Поддержал его ее товарищ, с которым они начали производить взрывное устройство. Подростки сделали два небольших взрывных устройства. И начали их испытывать. Но взрыва по каким-либо причинам не произошло. На этом подростки остановились и о самодеятельных бомбах больше не упоминали. Об этом школьница рассказала местным полицейским, когда ее вызвали в полицию.

Сотрудники полиции вышли на следы юных, но опасных пиротехников, после расстрела студентов в Перми. В социальных сетях они прочли манифест юной горожанки, который она сама составила и выставила на свою страницу еще в конце мая. Он там так и сохранился.

Сотрудники полиции из Омска возбудили уголовное производство в отношении школьницы о подготовке убийства многих людей. Ее приятеля к ответственности не привлекали из-за юного возраста, ведь он на два года младше своей знакомой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новых подробностях о пермском стрелке. Тимур всех сторонился, друзей не было. Был незаметным и молчаливым, проявлял интерес только к оружию и агрессии. Всегда охотно отвечал на такие вопросы на занятиях. Ни с кем он не контактировал. Имел хорошие знания о военных кампаниях, мог много рассказывать о терроризме и совершенных на этой почве преступлениях.

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