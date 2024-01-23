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«Очень тебя любят в тундре!»: Путину рассказали о жизни в глубинке РФ, где нет даже магазинов

Пропагандистский сюжет Кремля превратился в прокол

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин 23 января принял участие в очередном показушном шоу – Всероссийском семейном форуме. Российские пропагандистские СМИ представили историю многодетного оленевода, который якобы специально приехал в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля. Мужчина на камеру заявил, что в тундре "очень любят Путина", правда потом выдал, что нет возможности даже детям купить молока.

«Очень тебя любят в тундре!»: Путину рассказали о жизни в глубинке РФ, где нет даже магазинов

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Это наш Путин! Каждый ребенок ваше имя знает. Разговаривать начинают, скажет: "Мама, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко". А мама говорит: "Молоко где купить, магазина в тундре нет". Такие у нас истории", -  рассказал мужчина.

По реакции Путина было видно, что он не знал, как реагировать, то ли смеяться с рассказанного оленеводом, то ли с пониманием смотреть на того. В итоге, после небольшой паузы диктатор ответил "Спасибо!".

Также Владимир Путин пообещал оленеводу посетить регион и покататься по тундре на оленях. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей России, включая период времен СССР и Российской империи.

Также издание "Комментарии" сообщало - министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что это западные страны угрожают применением ядерного оружия, а не президент РФ Владимир Путин. Такое заявление Сергей Лавров сделал во время пресс-конференции.

Ранее "Комментарии" писали — во что РФ превратила ООН: вырисовываются ли перспективы переговоров Киева и Москвы.




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