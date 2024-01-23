«Очень тебя любят в тундре!»: Путину рассказали о жизни в глубинке РФ, где нет даже магазинов

Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин 23 января принял участие в очередном показушном шоу – Всероссийском семейном форуме. Российские пропагандистские СМИ представили историю многодетного оленевода, который якобы специально приехал в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля. Мужчина на камеру заявил, что в тундре "очень любят Путина", правда потом выдал, что нет возможности даже детям купить молока.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Это наш Путин! Каждый ребенок ваше имя знает. Разговаривать начинают, скажет: "Мама, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко". А мама говорит: "Молоко где купить, магазина в тундре нет". Такие у нас истории", - рассказал мужчина.

По реакции Путина было видно, что он не знал, как реагировать, то ли смеяться с рассказанного оленеводом, то ли с пониманием смотреть на того. В итоге, после небольшой паузы диктатор ответил "Спасибо!".

Также Владимир Путин пообещал оленеводу посетить регион и покататься по тундре на оленях.

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