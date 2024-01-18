logo

BTC/USD

42372.42

ETH/USD

2504.92

LTC/USD

68.25

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина стали бояться Запад: что заявил Лавров о ядерном оружии
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина стали бояться Запад: что заявил Лавров о ядерном оружии

Сергей Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

сегодня, 14:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что это западные страны угрожают применением ядерного оружия, а не президент РФ Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Сергей Лавров сделал во время пресс-конференции.

У Путина стали бояться Запад: что заявил Лавров о ядерном оружии

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Все только и говорят, что Путин угрожает ядерной бомбой, хотя ни разу такого не было произнесено (Ред. – Путиным), в отличие от европейцев и американцев. Те же немцы говорили: "Путин должен знать, что у нас тоже есть ядерное оружие". Многократно. Бывший премьер (Ред. – Великобритании) говорила: "нажму, не колеблясь, на кнопочку", – отметил глава МИД России.

Между тем, именно Москва не только сыплет угрозами, но и конкретными шагами показывает, что может решиться на применение ядерного оружия. Подтверждением этого есть то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в стране. Американские чиновники не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует. В то же время в июле прошлого года разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия провалила испытания ядерных ракет "Ярс" и "Булава": в ГУР озвучили подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли РФ устроить ядерную катастрофу: какие риски после новых решений Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости