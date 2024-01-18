У Путина стали бояться Запад: что заявил Лавров о ядерном оружии

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что это западные страны угрожают применением ядерного оружия, а не президент РФ Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Сергей Лавров сделал во время пресс-конференции.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Между тем, именно Москва не только сыплет угрозами, но и конкретными шагами показывает, что может решиться на применение ядерного оружия. Подтверждением этого есть то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в стране. Американские чиновники не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует. В то же время в июле прошлого года разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.
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