Военный из РФ, представляющий, как инструктор, штурмовое подразделение "Шторм-Z", сделал намек, что хозяин Кремля Владимир Путин, выступая на "Прямой линии" 14 декабря, в очередной раз отврался о неурегулированном статусе частных военных компаний (ЧВК), говоря о существенном административном контроле государства над НДС и всеми нерегулярными формированиями.

Владимир Путин соврал о неурегулированном статусе частных военных компаний в РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Здесь, подготовив отчет, отмечают, что военный инструктор ссылается на заявление российского диктатора, имея в виду, что РФ не может учитывать участвующие в войне Украины элементы незаконных ЧВК, ведь их участники подписали контракты именно с руководителями этих частных структур.

Этот момент добавляет сложности в возможностях РФ предоставлять им статус ветеранов и установленные льготы.

Россиянин вспомнил, что весной этого года Госдума России уже утвердила закон, разрешающий государственным властям признать ветеранами всех, кто воевал в Украине. И именно здесь государство ответственно по предоставлению статуса ветерана каждому участнику боевых действий — даже в том случае, когда ЧВК технически незаконны.

"Заявление инструктора также было, вероятно, ответом на заключительное замечание Путина о том, что России, вероятно, придется скорректировать законодательство, чтобы учесть персонал ЧВК. Инструктор отметил, что хотя частные военные компании, добровольческие формирования и другие нерегулярные силы могут выглядеть как "целая россыпь каких-то туманных и непонятных структур", Минобороны РФ и другие российские учреждения учитывают эти войска, когда они подписывают контракты или заполняют определенные анкеты перед тем, как попасть в нерегулярные подразделения", — утверждают представители ISW.

Российский наемник подвергает сомнению высказывание Путина, что основная часть наемников ЧВК имеют за то, что служат денежные вознаграждения, и добавляет, что представители государственных структур установили размер денежных выплат для нерегулярных формирований. Как утверждает инструктор, главной проблемой является то, что кремлевский режим не требует у чиновников Минобороны обеспечения того, чтобы иррегулярные силы получали обещанные выплаты. Также представители российской системы призыва на военную службу пытаются учитывать российскую регулярную армию без иррегулярных сил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин допустил прекращение существования России.