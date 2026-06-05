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Недилько Ксения
Скрывающийся от украинского правосудия в РФ бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с критикой дипломатических шагов Киева. Комментируя для главного российского пропагандистского агентства ТАСС дипломатическое послание Президента Украины, беглый политик повторил традиционные нарративы Кремля.
Николай Азаров. Фото: росСМИ
По словам бывшего главы правительства времен Януковича, этот документ носит исключительно декларативный характер. Он убежден, что официальный Киев якобы не демонстрирует реальную готовность к дипломатическому урегулированию войны на условиях, которые бы устроили страну-агрессора.
Такие заявления эксчиновника являются частью продолжительной дезинформационной кампании Москвы. Российские власти и ее муртады регулярно используют подобные комментарии, чтобы дискредитировать украинские мирные инициативы в глазах международного сообщества и обвинить Киев в затягивании конфликта.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что главе Кремля Владимиру Путину официально доложили о направлении "открытого письма" от Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом российским журналистам сообщили в высшем политическом руководстве Российской Федерации.
В то же время в Москве пожаловались на значительные трудности в коммуникации между двумя воюющими государствами, мешающими привычному дипломатическому процессу.