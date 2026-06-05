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Очередные упреки из-за границы: Азаров назвал письмо Зеленского попыткой сорвать потенциальные переговоры с Москвой

«Не содержит компромиссов»: экс-премьер-беглец раскритиковал мирные инициативы Украины в комментарии для росСМИ

5 июня 2026, 16:57
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Недилько Ксения

Скрывающийся от украинского правосудия в РФ бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с критикой дипломатических шагов Киева. Комментируя для главного российского пропагандистского агентства ТАСС дипломатическое послание Президента Украины, беглый политик повторил традиционные нарративы Кремля.

Очередные упреки из-за границы: Азаров назвал письмо Зеленского попыткой сорвать потенциальные переговоры с Москвой

Николай Азаров. Фото: росСМИ

"Письмо Зеленского нацелено на срыв любых переговоров с РФ", — безапелляционно заявил экс-премьер, пытаясь возложить на украинскую сторону ответственность за отсутствие диалога.

По словам бывшего главы правительства времен Януковича, этот документ носит исключительно декларативный характер. Он убежден, что официальный Киев якобы не демонстрирует реальную готовность к дипломатическому урегулированию войны на условиях, которые бы устроили страну-агрессора.

"Письмо не содержит конкретных предложений о заключении мира, — цитируют пропагандисты слова Азарова, отдельно отметившего позиции Украины относительно территориальной целостности, — и каких-то компромиссов".

Такие заявления эксчиновника являются частью продолжительной дезинформационной кампании Москвы. Российские власти и ее муртады регулярно используют подобные комментарии, чтобы дискредитировать украинские мирные инициативы в глазах международного сообщества и обвинить Киев в затягивании конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главе Кремля Владимиру Путину официально доложили о направлении "открытого письма" от Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом российским журналистам сообщили в высшем политическом руководстве Российской Федерации.

В то же время в Москве пожаловались на значительные трудности в коммуникации между двумя воюющими государствами, мешающими привычному дипломатическому процессу.



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