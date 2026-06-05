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Чергові закиди з-за кордону: Азаров назвав лист Зеленського спробою зірвати потенційні переговори з Москвою

«Не містить компромісів»: експрем'єр-утікач розкритикував мирні ініціативи України у коментарі для росЗМІ

5 червня 2026, 16:57
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Недилько Ксения

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який переховується від українського правосуддя в РФ, виступив із критикою дипломатичних кроків Києва. Коментуючи для головного російського пропагандистського агентства ТАСС дипломатичне послання Президента України, політик-втікач повторив традиційні наративи Кремля.

Чергові закиди з-за кордону: Азаров назвав лист Зеленського спробою зірвати потенційні переговори з Москвою

Микола Азаров. Фото: росЗМІ

"Лист Зеленського націлений на зрив будь-яких переговорів з РФ", — безапеляційно заявив експрем'єр, намагаючись покласти на українську сторону відповідальність за відсутність діалогу.

За словами колишнього очільника уряду часів Януковича, цей документ має виключно декларативний характер. Він переконаний, що офіційний Київ нібито не демонструє реальної готовності до дипломатичного врегулювання війни на умовах, які влаштували б країну-агресора.

"Лист не містить конкретних пропозицій про укладення миру, — цитують пропагандисти слова Азарова, який окремо наголосив на позиції України щодо територіальної цілісності, — і якихось компромісів".

Такі заяви ексчиновника є частиною тривалої дезінформаційної кампанії Москви. Російська влада та її маріонетки регулярно використовують подібні коментарі, щоб дискредитувати українські мирні ініціативи в очах міжнародної спільноти та звинуватити Київ у затягуванні конфлікту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільнику Кремля Володимиру Путіну офіційно доповіли про направлення "відкритого листа" від Президента України Володимира Зеленського. Про це російським журналістам повідомили у вищому політичному керівництві Російської Федерації.

Водночас у Москві поскаржилися на значні труднощі в комунікації між двома воюючими державами, які заважають звичному дипломатичному процесу.



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