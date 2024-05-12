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Одета позорно: российскую ведущую высмеяли за отсутствие вкуса (ФОТО)

Каждый раз Канделаки старается выглядеть стильно, но пользователи пишут, что у нее базарный вкус

12 мая 2024, 23:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сторонница Путина Тина Канделаки , уже давно зарабатывающая на федеральных каналах Кремля и одобряющая военное вторжение РФ на территорию Украины, опозорилась собственным внешним видом.

Одета позорно: российскую ведущую высмеяли за отсутствие вкуса (ФОТО)

Тина Канделаки (фото из открытых источников)

То, что Канделаки не умеет со вкусом одеваться, уже давно в голос обсуждает другая известная представительница пропагандистского лагеря из РФ Ксения Собчак. При этом Тина Канделаки отчаянно прилагает усилия, чтобы заслужить статус модницы, однако все ее жалкие старания не достигают нужного эффекта.

Сейчас на полное безвкусие россиянки обращают внимание даже ее поклонники в социальных сетях. Недавно Тина обнародовала несколько фотографий, где показала свой ежедневный образ. При этом, Канделаки фотографируется с сумками известных брендов, таких как Hermes и Bottega Veneta. Неизвестно почему для своих луков эта российская пропагандистка не использовала продукцию фабрик РФ.

"Пусть от этой длинной рабочей недели останется только подборка луков", — сопровождала свое сообщение россиянка в Instagram .

На одной из фотографий Тина показывает удивительно подобранный ансамбль. В частности, больше, под оверсайз пиджаком виднеется помятая и небрежно застегнутая серого цвета кофта.

На другом фото пропагандистка демонстрирует пиджак, под ним виден непонятный и короткий топ. Там она выглядит как старая молодая особа, которая собралась покорить столичные заведения общественного питания.

"Красивая женщина, но одетая всегда так позорно, вещи не выглядят совсем", "Встанет с телефоном, смотрит у него и больше ничего! И вещи дорогие, а красоты и харизмы нет...", — комментируют подписчики.

Одета позорно: российскую ведущую высмеяли за отсутствие вкуса (ФОТО) - фото 2
Одета позорно: российскую ведущую высмеяли за отсутствие вкуса (ФОТО) - фото 3
Одета позорно: российскую ведущую высмеяли за отсутствие вкуса (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне набросились на Скабеева в соцсети из-за фото



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