Один зі стратегічно важливих об'єктів РФ у вогні: куди вдарили дрони

Вночі 15 травня в Рязані пролунала серія сильних вибухів на тлі атаки невідомих безпілотників. На території Рязанського НПЗ – одного з найбільших у Росії – спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли у пабліках про 8-10 вибухів у різних районах міста.

Вибухи почали лунати близько другої години ночі. Очевидці повідомляли про звуки прольоту дронів, яскраві спалахи в небі, роботу ППО і сильне задимлення. У мережі розповсюджуються відео та фото масштабної пожежі.

За даними моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити Рязанський НПЗ. Його проектна потужність — 17,1 млн. тонн нафти на рік, що становить близько 5% загальної нафтопереробки Росії.

Офіційної інформації від місцевої влади про наслідки атаки не надходило.

Одночасно атаки зафіксовані у кількох інших регіонах РФ. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив збиття п'яти безпілотників у Московській області. Про активну роботу ППО також повідомляли жителі Таганрога та Єйська.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії зафіксовано серію вибухів на тлі повідомлень про атаку безпілотників. Під ударом опинилася Оренбурзька область, зокрема район міста Орськ, де розташовані промислові об'єкти, включаючи нафтопереробну інфраструктуру.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вночі 4 травня безпілотник потрапив до будівлі на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. При цьому, традиційно уточнив, що постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.

За інформацією моніторингових каналів, українські БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака сталася за 5 днів до запланованого параду 9 травня на Червоній площі.



