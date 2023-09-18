"Одной ногой в могиле": как российский певец "довел" себя до реанимации

Недавно российская знаменитость Игорь Николаев попал в больницу. Оказалось, что композитор загремел в отделение реанимации, имея проблемы сердца. В звезды, как информируют российские СМИ, обнаружили инфаркт. Оказалось, артист мог "расшатать" здоровье, совершив определенные поступки.

Игорь Николаев (фото из открытых источников)

На российском ТВ сообщили, что Игорь Николаев "загнал" себя в реанимацию, потому что он нарушал рекомендации врачей. Зимой он уже находился в больнице, имея проблемы с сердцем, но в то время его состояние удалось стабилизировать.



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Медики рекомендовали больному соблюдать режим и беречься. Но композитор никого не слушал, сразу вернулся в рабочий процесс и начал пить за любовь. Николаева не раз замечали в ресторанных заведениях, где он употреблял крепкие напитки.



Ходили слухи, что злоупотребляя алкоголем и нарушая режим работы, Николаев окончательно "добил" и без того собственное плохое здоровье. Сейчас его жизнь пытаются спасти врачи. Композитору, возможно, сделают еще одно хирургическое вмешательство, информируют представители российских СМИ. Но врачи обеспокоены, выдержит ли серьезную операцию сердце композитора.

К слову, в социальных сетях уже начинают "хоронить" артиста. Сограждане в этой ситуации прогнозируют разные версии и комментируют:



"Он уже одной ногой в могиле, допился"; "Сам виноват! Пил, а теперь от врачей невозможное требуют"



Николаев был госпитализирован 14 сентября. Он находится в тяжелом состоянии. Потому больного композитора перевели в отделение реанимации.



Как информируют медиа, через день состояние Николаева ухудшилось. Спасут ли его – неизвестно, медики не дают никаких прогнозов.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России "врачи" обманули жену актера, заявив о его смерти

